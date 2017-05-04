Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Миграционная служба выдала заграничный паспорт Алексею Навальному, который ранее получил тяжелый ожог глаза в результате нападения. Об этом оппозиционер сообщил в своем блоге.
"Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил, - написал оппозиционер. - Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз".
Навальный рассказал также, что поехать в специализированную зарубежную клинику ему посоветовали российские специалисты.
Нападение на оппозиционера было совершено 27 апреля. Мужчина плеснул ему в лицо зеленкой и убежал. После этого оппозиционера доставили в больницу, где ему диагностировали химический ожог правого глаза, который потерял 80% зрения. Во вторник Навальный написал, что рассчитывает на выезд для лечения в одну из клиник Швейцарии или Испании.