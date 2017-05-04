Голикова пока не видит оснований для контроля Счетной палатой программы реновации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова пока не видит необходимости в контроле за ходом реализации программы реновации жилья в Москве.

"В этом нет сейчас пока никакой необходимости", - сказала Голикова, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Счетная палата отслеживать выполнение программы реновации в столице.

Она отметила, что "Москва взяла на себя достаточно серьезные обязательства - сложные с точки зрения реализации, но крайне востребованные населением". Руководитель Счетной палаты обратила внимание, что мэр Сергей Собянин идет на прямой контакт с населением, "встречается и с теми, кто недоволен, и с теми, кто доволен".

"Может быть то, что сейчас сложно переживет Москва ... этот опыт неоценим с точки зрения последующей реализации, последующего принятия решений, возможно, в других регионах", - сказала Голикова.