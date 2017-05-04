Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голикова пока не видит оснований для контроля Счетной палатой программы реновации

Общество
4 мая, 15:57 UTC+3 МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Глава Счетной палаты обратила внимание, что мэр Москвы идет на прямой контакт с населением, "встречается и с теми, кто недоволен, и с теми, кто доволен"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова пока не видит необходимости в контроле за ходом реализации программы реновации жилья в Москве.

"В этом нет сейчас пока никакой необходимости", - сказала Голикова, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Счетная палата отслеживать выполнение программы реновации в столице.

Она отметила, что "Москва взяла на себя достаточно серьезные обязательства - сложные с точки зрения реализации, но крайне востребованные населением". Руководитель Счетной палаты обратила внимание, что мэр Сергей Собянин идет на прямой контакт с населением, "встречается и с теми, кто недоволен, и с теми, кто доволен".

"Может быть то, что сейчас сложно переживет Москва ... этот опыт неоценим с точки зрения последующей реализации, последующего принятия решений, возможно, в других регионах", - сказала Голикова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама