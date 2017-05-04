Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские дети смогут отдохнуть в Крыму

Общество
4 мая, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Девять детей из Дамаска, находящиеся сейчас в Москве, вскоре отправятся в лагерь "Артек"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Крым готов принять на отдых детей из Сирии. Об этом сообщила на пресс-конференции сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Девять детей из Дамаска, находящиеся сейчас в Москве, вскоре отправятся в лагерь "Артек". Они учатся в Школе Героев, основанной отцом нынешнего президента Сирии Хафезом Асадом для детей, чьи родители погибли за свободу Сирийской Арабской Республики. Приглашение приехать в Крым дети получили от всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"Крым, конечно, готов принимать сирийских детей. Мы подготовили для них очень интересную программу, они смогут в Крыму ознакомиться не только с уникальным климатом, местами партизанской и боевой славы, но и смогут сами принять участие в интересных мероприятиях", - сказала Ковитиди. По ее словам, детей и подростков из Сирии, которые отдохнули в Крыму, должно быть как можно больше.

Ковитиди добавила, что Россия - страна-миротворец. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы в Сирии был мир, чтобы все те заявления политиков международных, которые есть в отношении Сирии, были реальны. Россия действительно прилагает реальные усилия для того, чтобы был восстановлен мир, было сохранено правительство и целостность государства Сирийской Арабской Республики", - отметила сенатор.

"Я хочу передать личное приветствие главы республики Сергея Аксенова, который знает, что вы будете в Крыму. Он передает вам самые лучшие заверения, желает крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы вы побольше улыбались и смеялись, потому что Крым - солнечный, радостный курорт", - обратилась Ковитиди к сирийским детям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама