Сирийские дети смогут отдохнуть в Крыму

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Крым готов принять на отдых детей из Сирии. Об этом сообщила на пресс-конференции сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Девять детей из Дамаска, находящиеся сейчас в Москве, вскоре отправятся в лагерь "Артек". Они учатся в Школе Героев, основанной отцом нынешнего президента Сирии Хафезом Асадом для детей, чьи родители погибли за свободу Сирийской Арабской Республики. Приглашение приехать в Крым дети получили от всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"Крым, конечно, готов принимать сирийских детей. Мы подготовили для них очень интересную программу, они смогут в Крыму ознакомиться не только с уникальным климатом, местами партизанской и боевой славы, но и смогут сами принять участие в интересных мероприятиях", - сказала Ковитиди. По ее словам, детей и подростков из Сирии, которые отдохнули в Крыму, должно быть как можно больше.

Ковитиди добавила, что Россия - страна-миротворец. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы в Сирии был мир, чтобы все те заявления политиков международных, которые есть в отношении Сирии, были реальны. Россия действительно прилагает реальные усилия для того, чтобы был восстановлен мир, было сохранено правительство и целостность государства Сирийской Арабской Республики", - отметила сенатор.

"Я хочу передать личное приветствие главы республики Сергея Аксенова, который знает, что вы будете в Крыму. Он передает вам самые лучшие заверения, желает крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы вы побольше улыбались и смеялись, потому что Крым - солнечный, радостный курорт", - обратилась Ковитиди к сирийским детям.