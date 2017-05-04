День Победы в Москве может оказаться самым холодным за последние 29 лет

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Погода в Москве в День Победы будет совсем не праздничной - по прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ воздух прогреется не выше 8 градусов. Возможно, этот 9 мая станет самым холодным с 1988 года, при этом ночные температуры составят минус 2 - плюс 3 градуса, сообщили в метеослужбе.

"Самым холодным 9 мая, по данным метеостанции ВДНХ с 1949 года, был в 1988 году, тогда воздух прогрелся всего лишь до плюс 6,5 градуса. В последний раз дневная температура ниже 10 градусов в Москве 9 мая опускалась в 1999 году, тогда отмечалось плюс 7,5 градуса. Холодной была и ночь, с заморозками до минус 3,8 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Самым дождливым 9 мая был в 1978 году, тогда выпало 11,6 мм осадков, в последний раз дождливым День Победы оказался в 2012 году (8,5 мм). Не обойдут осадки стороной праздничный день и в этом году, но они будут не рекордными.

Несмотря на похолодание, рекордно низких температур 9 мая в этом году не ожидается. Абсолютный минимум для этого дня принадлежит 1918 году и составляет минус 5,6 градусов.

Как уточнили в Гидрометцентре, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится угроза ночных заморозков, с воскресенья местами осадки могут пройти не только в виде дождя, но и мокрого снега. Ветер северной четверти не изменит своего направления.