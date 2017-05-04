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Эд Ширан устроил концерт для 10-летней девочки-инвалида

Общество
4 мая, 17:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, мая. /ТАСС

Британский поп-певец спел все свои хиты для девочки, страдающей синдромом Ретта, поскольку она не могла присутствовать на его концерте из-за опасности подцепить инфекцию в толпе

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ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Британский поп-певец Эд Ширан, известный в том числе благодаря благотворительной деятельности, выступил перед одним единственным слушателем - 10-летней девочкой, страдающей редким психоневрологическим заболеванием - синдромом Ретта. Незапланированное выступление состоялось перед концертом Ширана в лондонской "О2 Арене", вмещающей около 20 тыс. человек, сообщила газета The Telegraph.

Первое знакомство Эда с девочкой по имени Мелоди Дрисколл состоялось в прошлом году, когда он навестил ее в больнице английского города Эпсом, где она провела почти всю свою жизнь. Их встреча была инициирована мамой Мелоди Кариной, которая запустила в социальных сетях кампанию с призывом к певцу осуществить мечту дочери о встрече с кумиром. После знакомства Ширан поддерживал переписку с девочкой.

Певец пригласил Мелоди на свой концерт в Лондоне. Однако оказалось, что девочка, находясь в многотысячной толпе, рискует подцепить опасную для нее инфекцию. Поэтому Ширан позвал Мелоди на концертную площадку за пару часов до самого шоу и перед ней одной исполнил все свои хиты. "Это был самый лучший день, - приводит издание слова мамы девочки. - Они сидели и пели вместе, а она все время смотрела на него влюбленными глазами".

Издание отмечает, что певец никогда не сторонился благотворительности. Так, в последние годы он пожертвовал на помощь нуждающимся весь свой гардероб, собрал 40 тыс. фунтов стерлингов на поддержку не защищенных законом работников секс-индустрии, а также не раз шел навстречу просьбам о личной встрече фанатов, страдающих тем или иным заболеванием.

26-летний уроженец Англии Эд Ширан получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года исполнитель закрепил успех второй пластинкой "X", которая была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. Песня Thinking Out Loud с этого диска принесла Ширану в том же году две премии "Грэмми" в категориях "Лучшая песня года" и "Лучшее сольное поп- исполнение".

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