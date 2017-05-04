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Митинг в поддержку программы реновации пятиэтажек пройдет в гайд-парке в "Сокольниках"

Общество
4 мая, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В согласованном митинге планируется участие до 1 тыс. человек

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Митинг за скорейшее принятие закона о реновации жилищного фонда столицы и против исключения из списка для голосования нескольких тысяч домов пройдет 5 мая в гайд-парке парка "Сокольники" в Москве. Об этом сообщается на сайте парка.

"Мероприятие пройдет 5 мая с 17:00 до 20:00 мск на тему "Выражение протеста против исключения огромного количества домов из программы реновации. За скорейшее принятие закона о сносе пятиэтажек". Планируемое число участников до 1 тыс. человек. Заявка согласована", - сообщается на странице гайд- парка.

В качестве организатора заявлен Юрий Загребной, в прошлом депутат Мосгордумы, в настоящее время член правления Московского фонда развития местного самоуправления.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могло быть потрачено 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

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Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье

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