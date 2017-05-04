В Каире открылось кафе в виде тюремной камеры

КАИР, 4 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. В египетской столице открылось тематическое кафе "Гаримат акль", что с арабского можно перевести как "преступная еда".

Залы заведения выполнены в стиле тюремной камеры с приглушенным светом: грубо сколоченные столы и стулья, соответствующий декор в виде зарешеченных окон и народного творчества "узников", оставивших на стенах автографы, незамысловатые рисунки и различные изречения в тему.

С потолка свисают лампочки, оформленные в плафоны в виде веревочной петли. Дополняют картину ножные оковы и наручники, посетителей обслуживают официанты в арестантских робах.

Самая маленькая порция именуется "судебный прецедент", порция средних размеров - "пожизненное заключение", самая большая порция называется "смертная казнь". В ассортименте кафе сэндвичи с тематическими названиями: под названием "Ашмауи" (имя человека, осуществляющего в тюрьме казнь осужденного через повешение) подаются бутерброды с мясом, можно отведать и "камеру предварительного заключения", и "пулю в голове", и даже "кровь на дороге", которые на деле представляют собой хот-доги, сэндвичи с курицей или с печенкой в овощах.

Многим посетителям идея кафе пришлась по душе, но есть и противники эксплуатации тюремной тематики, которая в Египте является больным вопросом.

По словам владельцев, несмотря на политическую риторику надписей на стенах, с получением лицензии на открытие кафе не возникло никаких трудностей и проблем ни с властями, ни с силами безопасности. Были лишь сложности с закупкой оборудования - в условиях невозможности достать цепи и наручники владельцы ресторана прибегли к услугам кузнецов, выковавших требуемый "реквизит".