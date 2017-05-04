В Подмосковье сносом пятиэтажек могут заняться после 2020 года

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют поднять вопрос о сносе хрущевок после 2020 года, сообщил журналистам губернатор области Андрей Воробьев.
"Мы до пятиэтажек еще не добрались. Сейчас мы расселяем 270 тыс. кв. м жилья. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома - хрущевки так называемые", - цитирует Воробьева агентство РИАМО.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.
Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.
На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.