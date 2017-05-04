Крупнейший в Европе архангельский алмаз назвали "Архангел Михаил"

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Европе алмаз, найденный в Архангельской области, получил название "Архангел Михаил". Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Драгоценному камню весом в 181,68 карат, добытому на месторождении имени В. Гриба в Мезенском районе, присвоено имя "Архангел Михаил", - говорится в сообщении.
Конкурс на название для алмаза проводился с февраля по апрель 2017 года. За этот период поступило более полутора тысяч предложений.
"Спешу поделиться новостью - крупнейший алмаз, добытый в Архангельской области, обрел имя. Сегодня вместе с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым обсудили итоги конкурса и рассмотрели все варианты названий алмаза, которые предложили северяне. В итоге пришли к общему решению: присвоить алмазу имя небесного покровителя нашего края, назвать его "Архангел Михаил". Ведь и областной центр, и весь регион названы в честь архистратига", - написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отметив, что изображение архангела присутствует на официальных символах региона.
"Есть что-то глубоко символичное в том, что один из крупнейших алмазов, добытых в нашей стране, будет носить имя святого заступника Архангельской области. Свое благословение дал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Я уверен, что это не последний подарок, которым радуют нас недра Архангельской земли", - добавил он.
Алмаз весом 181,68 карат был найден в феврале 2017 года на месторождении им. В. Гриба в Мезенском районе. Это крупнейший камень за всю историю алмазодобычи на территории Европы. В России в XXI веке добыто только пять алмазов, вес которых превышает 180 карат. Кристалл, добытый АО "Архангельскгеолдобыча", - четвертый по размерам в данном списке (первые три добыты в Якутии).
Алмазоносная трубка им. В. Гриба - первая по запасам в Европе, четвертая в России и седьмая в мире. Официальное открытие горно-обогатительного комбината состоялось 9 июня 2014 года. С этого момента на месторождении добыто более 9 млн карат. Общие запасы месторождения оцениваются в 100 млн карат. Налог с добычи алмазов в бюджет Архангельской области в 2016 году превысил 2 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше показателя 2015 года. Архангельская алмазоносная провинция является единственной на территории Европы.