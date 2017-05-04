Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейший в Европе архангельский алмаз назвали "Архангел Михаил"

Общество
4 мая, 17:30 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 4, мая. /ТАСС

С февраля по апрель северяне предложили более полутора тысяч названий алмаза

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 4 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Европе алмаз, найденный в Архангельской области, получил название "Архангел Михаил". Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Драгоценному камню весом в 181,68 карат, добытому на месторождении имени В. Гриба в Мезенском районе, присвоено имя "Архангел Михаил", - говорится в сообщении.

Конкурс на название для алмаза проводился с февраля по апрель 2017 года. За этот период поступило более полутора тысяч предложений.

"Спешу поделиться новостью - крупнейший алмаз, добытый в Архангельской области, обрел имя. Сегодня вместе с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым обсудили итоги конкурса и рассмотрели все варианты названий алмаза, которые предложили северяне. В итоге пришли к общему решению: присвоить алмазу имя небесного покровителя нашего края, назвать его "Архангел Михаил". Ведь и областной центр, и весь регион названы в честь архистратига", - написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отметив, что изображение архангела присутствует на официальных символах региона.

"Есть что-то глубоко символичное в том, что один из крупнейших алмазов, добытых в нашей стране, будет носить имя святого заступника Архангельской области. Свое благословение дал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Я уверен, что это не последний подарок, которым радуют нас недра Архангельской земли", - добавил он.

Алмаз весом 181,68 карат был найден в феврале 2017 года на месторождении им. В. Гриба в Мезенском районе. Это крупнейший камень за всю историю алмазодобычи на территории Европы. В России в XXI веке добыто только пять алмазов, вес которых превышает 180 карат. Кристалл, добытый АО "Архангельскгеолдобыча", - четвертый по размерам в данном списке (первые три добыты в Якутии).

Алмазоносная трубка им. В. Гриба - первая по запасам в Европе, четвертая в России и седьмая в мире. Официальное открытие горно-обогатительного комбината состоялось 9 июня 2014 года. С этого момента на месторождении добыто более 9 млн карат. Общие запасы месторождения оцениваются в 100 млн карат. Налог с добычи алмазов в бюджет Архангельской области в 2016 году превысил 2 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше показателя 2015 года. Архангельская алмазоносная провинция является единственной на территории Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
2
Сурков: не плачь по мне, Украина
3
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
4
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
5
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
6
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама