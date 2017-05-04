Постпредство РФ при СНГ организовало в Минске фотовыставку, посвященную Дню Победы

МИНСК, 4 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Фотовыставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, открылась в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ в Минске. Экспозиция, организованная постоянным представительством РФ при СНГ, рассказывает об общих усилиях и героизме народов бывшего СССР в победе над фашизмом.

"Память об ужасах и уроках войны должна быть в числе приоритетов в воспитании новых поколений", - заявил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Шведов. "Почему мы так трепетно и эмоционально относимся к победе в Великой Отечественной войне? Ответ прост: нельзя забывать об уроках той войны, чтобы этот ужас больше никогда не повторился", - сказал российский дипломат. Обращаясь к представителям стран Содружества, Шведов подчеркнул, что "День Победы - наш общий праздник". "Защищая общую Родину, тогда никто не разбирался в национальностях", - добавил Шведов.

Поэтому, по его словам, один из стендов экспозиции называется "Наша общая Победа", фотографии на котором рассказывают о сохранении исторической памяти, мемориалах в государствах СНГ. Также в этих странах была в свое время поддержана российская инициатива "Бессмертный полк". Этому общественному движению, акциям в различных уголках планеты посвящена большая серия фотографий. Как отметил постпред РФ, ему также близки фотоматериалы, объединенные темой "Дипломаты идут на войну". На специальном стенде рассказывается о том, как уходили на войну сотрудники МИД СССР. "160 человек ушли из МИДа в ополчение, среди которых был и мой дед, погибший под Москвой", - сказал Шведов.

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский подчеркнул, что "Великая Победа является символом гордости и мужества великой советской страны". "Благодаря дружбе и великой ответственности за будущее тогда удалось выстоять и победить", - сказал Гуминский. "Сегодня наша главная задача состоит в том, чтобы хранить нашу историческую правду о победе, защищая ее от нападок и фальсификаций", - отметил первый замглавы Исполкома СНГ.