"Поезд Победы" 9 мая совершит поездку по Москве и Подмосковью

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны и железнодорожного транспорта отправятся 9 мая на ретро-поезде по Москве и Подмосковью. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"Первый "Поезд Победы" отправился 9 мая 1995 года - в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала замечательной традицией: в Москве в День Победы по столичной магистрали ежегодно отправляется "Поезд Победы", - отметили в пресс-службе.
В этом году "Поезд Победы" отправится с Рижского вокзала до станции Новоиерусалимская и обратно. С самого утра на Рижском вокзале ветеранов будет встречать Образцовый духовой оркестр ОАО "РЖД", который исполнит песни военных лет, девушки и юноши будут приглашать ветеранов на вальс, дарить им сувениры на память об этом празднике.
В 09:55 мск состав отправится в необычный рейс. В пути ветеранов будут сопровождать артисты, баянисты, для участников акции проведут радиоэкскурсию, во время которой можно узнать об интересных местах по пути следования поезда. В 11:25 мск "Поезд Победы" под звуки духового оркестра вернется на Рижский вокзал столицы.