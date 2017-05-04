Минкавказ призвал субъекты СКФО усилить борьбу с долгостроями на курортах

ЧЕРКЕССК, 4 мая. /ТАСС/. Борьба с неэффективным использованием земель, долгостроями и заброшенными объектами должна быть усилена для дальнейшего развития санаторно-курортной системы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), считает Минкавказ. Одной из мер может стать повышение платы за землю для тех, кто затягивает строительство, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Важно стимулировать собственников к тому, чтобы на этих землях эффективно функционировали объекты санаторно-курортной инфраструктуры, или же, если довести проект до конца не представляется возможным - было принято решение о его завершении. Это в том числе может быть реализовано через ставку платы за землю, которая может устанавливаться выше для тех, кто взял участок для строительства, но затягивает строительство и ввод объекта", - сказали в министерстве.

В Минкавказе отметили, что такие же меры могут быть применены и к владельцам заброшенных объектов в санаторно-курортной зоне. "Это могло бы стать предпосылкой для успешного развития санаторно-курортной системы в СКФО. На территории Кавказских Минеральных Вод сейчас много земельных участков, которые используются собственниками или инвесторами не совсем эффективно. Как правило, это касается наиболее инвестиционно привлекательных с точки зрения развития санаторно-курортного и туристического потенциала земель", - подчеркнули в пресс-службе.

Работающего механизма борьбы нет

На территории Кавминвод в настоящее время находится порядка 40 зданий, которые должны были стать санаториями либо гостиницами, рассказал ТАСС исполняющий обязанности замминистра культуры Ставропольского края Михаил Завьялов. "На сегодняшний день есть такого рода объекты, некоторые из них располагаются в центрах курортных городов, в курортных зонах", - сказал он.

В свою очередь заместитель министра экономического развития Ставропольского края Алексей Когарлыцкий отметил, что в настоящее время нет работающего механизма борьбы с долгостроем на земельных участках, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законодательством порядке.

"Несмотря на то, что Гражданский кодекс РФ разрешает изымать у собственника участок, предназначенный для строительства, если на нем строительство не велось в течение трех лет, работающего механизма борьбы с долгостроем на земельных участках, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законодательством порядке, до настоящего времени нет", - подчеркнул Когарлыцкий.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров предложил законодательно "подстегнуть" неэффективных собственников земель и зданий в городах-курортах - ввести повышенную ставку налога, если объект долгое время не используются по назначению.

"В случае введения повышенной ставки налогообложения у собственников появится стимул продолжить строительство, тогда появятся новые санаторно-курортные учреждения, которые начнут приносить налог на прибыль, на имущество, будут созданы новые рабочие места. И один из основных моментов - внешний вид курортных территорий будет намного привлекательнее, чем с долгостроями в центре города", - отметил Завьялов.

Заброшенные здания - новые площадки

В Кабардино-Балкарии практически все неиспользуемые на сегодняшний день здания рассматриваются как инвестиционные площадки для дальнейшего развития санаторно-курортной отрасли республики.

"Здание "Водогрязелечебницы" предлагается для включения в Северокавказский медицинский кластер, помещения санатория "Нарзан" являются объектом реконструкции в проекте "Атажукинский парк". Инвесторам предлагается несколько форм взаимодействия: долгосрочная аренда с неотъемлемым улучшением, включающим в себя ремонт и реконструкцию сооружений, или концессия", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства курортов и туризма КБР.

В министерстве отметил, что в настоящий момент в регионе ведется работа по уточнению принадлежности нескольких объектов незавершенного строительства и определению их дальнейшего статуса. На сегодня в Кабардино-Балкарии работает 22 санатория с коечным фондом 5391 мест и общей площадью свыше 121 га. Большинство из них - 60% находится республиканской собственности, в частной собственности - 22%, а 18% - ведомственные учреждения федерального подчинения. Загрузка предприятий санаторного комплекса республики в 2016 году составила 48%, что на 3% меньше показателей 2015 года.

Проблемы незавершенного строительства в курортной зоне в Северной Осетии имеются в Алагирском районе республики. "Например, на месте будущего всесезонного туристско- рекреационного комплекса "Мамисон" из-за отсутствия коммуникаций не могут достроить ряд частных гостиниц", - сказали ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

Строительство "Мамисона" началось в 2013 году и планировалось, что курорт сможет принять первых туристов в 2018 году, но реализация проекта приостановлена. На инфраструктуру уже потрачено около 2 млрд руб., на эти средства установлена подстанция, построены ЛЭП и дорога.

"Однако руководство республики не намерено отказываться от планов по созданию курорта в Мамисоне, который может стать еще одной точкой роста и позволит привлечь в Северную Осетию значительные инвестиции, туристов и обеспечить наполнение бюджета республики. По поручению главы региона Вячеслава Битарова комитету по туризму республики поручено разработать план развития курорта", - добавил собеседник агентства.

По его словам, Битаров также обращался к президенту России с просьбой помочь в возобновлении этого проекта.

Гостиницы и инновационный медкластер

По мнению специалистов, проблема долгостроев и заброшенных объектов в курортной зоне не так актуальна для Карачаево-Черкесии. "Например, в Домбае практически нет таких объектов. Строительные работы все стараются завершить как можно быстрее к очередному горнолыжному сезону, так как ежегодно отмечается рост туристов в республику и новые объекты будут востребованы", - сказал ТАСС глава администрации поселка Домбай Ерол Абайханов.

По данным Минтуризма КЧР, в 2016 году на курортах республики открылось более 20 новых гостиниц. В Домбае были введены в эксплуатацию три гостиницы на 130 мест, в курортном поселке Архыз - более 20 небольших гостиниц, где всего создано 400 новых мест размещения.

Собеседник агентства отметил, что в последние годы благодаря строительству всесезонного горного курорта "Архыз" активно развивается и одноименный поселок, расположенный в 12 километрах. "Помимо гостиниц, в 2016 году там открылось пять новых пунктов проката горнолыжного снаряжения и более десяти точек общественного питания", - сказал он.

КЧР имеет также хорошие климатические условия и для санаторно-курортной деятельности. В апреле 2017 года площадка в Малокарачаевском районе республики выбрана для строительства Северокавказского инновационного медицинского кластера, который ранее планировалось возводить в Ставропольском крае.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минкавказа, причиной переноса проекта на новую площадку стало то, что одна из выбранных ранее территорий в Минераловодском районе, согласно архивным данным, нуждается в проведении историко-культурной экспертизы по выявлению поселенческих археологических памятников, а собственник второго участка в Ессентуках отказался передать его для строительства объектов медицинского кластера.

"Новый участок площадью 231,7 га в КЧР также находится в пределах Кавказских Минеральных Вод неподалеку от знаменитого туристического комплекса "Медовые водопады" и соответствует всем критериям утвержденной Концепции создания инновационного медицинского кластера", - отметили в министерстве.