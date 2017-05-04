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Абызов призвал к радикальным изменениям системы независимой оценки качества соцуслуг

Общество
4 мая, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Закон о независимой оценке качества оказания услуг в социальной сфере был принят Госдумой в 2014 году

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил о необходимости радикальных изменений системы независимой оценки качества социальных услуг (НОК). Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе Открытого правительства.

В ходе состоявшегося заседания Госсовета большое количество нареканий к системе НОК было высказано со стороны главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Анисимова. По его словам, официальные данные, полученные после процедуры независимой оценки качества, не совпадают с мнением людей. Это может быть связано с тем, что зачастую одна бюджетная организация проверяет другую бюджетную организацию, кроме этого, оценка качества дается на основе опроса незначительного числа получателей услуг, отметил глава исполкома ОНФ.

"Очевидно, что на сегодняшний день механизм независимой оценки качества оказания социальных услуг нуждается в радикальной перестройке", - сказал Абызов, которого цитирует пресс-служба Открытого правительства. "Минтруду совместно с экспертами нужно провести работу над ошибками и уже в этом году рассмотреть возможность корректировки заработавшего в 2014 году закона о независимой оценке качества социальных услуг", - добавил он.

Закон о независимой оценке качества оказания услуг в социальной сфере был принят Госдумой в 2014 году. Независимая оценка ведется по пяти направлениям: открытость информации об организации услуг, комфортность условий предоставления услуг, время ожидания услуг, компетентность, доброжелательность и вежливость специалистов, а также удовлетворенность населения качеством оказания услуг. В каждом субъекте РФ созданы общественные советы, которые выбирают организации для проведения независимой оценки. Каждая организация должна подвергаться независимой оценке не реже чем раз в три года.

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