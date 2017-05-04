Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСИН предупредила Навального о невозможности его выезда за границу

Общество
4 мая, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Адвокат оппозиционера сообщил, что ему позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где должен отмечаться оппозиционер, и попросила предупредить его о запрете выезжать за рубеж

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупредила оппозиционера Алексея Навального, который получил загранпаспорт, о запрете покидать пределы России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Мне позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где должен отмечаться Алексей Навальный, и сказала, чтобы я предупредил его о запрете выезжать за границу. Она утверждает, что выезжать за рубеж при условном сроке запрещено", - сказал защитник.

Ранее со ссылкой на блог Навального сообщалось, что миграционная служба выдала оппозиционеру загранпаспорт. "Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил, - написал оппозиционер. - Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз".

Навальный ранее получил тяжелый ожог глаза в результате нападения, поехать в специализированную зарубежную клинику ему посоветовали российские специалисты.

Нападение на оппозиционера было совершено 27 апреля. Мужчина плеснул ему в лицо зеленкой и убежал. После нападения Навального доставили в больницу, где ему диагностировали химический ожог правого глаза, который потерял 80 % зрения. 2 мая Навальный написал в своем блоге, что рассчитывает на выезд для лечения в одну из клиник Швейцарии или Испании.

Смотрите также

По факту нападения на Навального возбуждено уголовное дело

Эксперты: решение Кировского облсуда закрывает для Навального возможность баллотироваться

Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
4
Сурков: не плачь по мне, Украина
5
Fox: российские военные самолеты приблизились к берегам Аляски
6
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама