ФСИН предупредила Навального о невозможности его выезда за границу

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупредила оппозиционера Алексея Навального, который получил загранпаспорт, о запрете покидать пределы России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
"Мне позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где должен отмечаться Алексей Навальный, и сказала, чтобы я предупредил его о запрете выезжать за границу. Она утверждает, что выезжать за рубеж при условном сроке запрещено", - сказал защитник.
Ранее со ссылкой на блог Навального сообщалось, что миграционная служба выдала оппозиционеру загранпаспорт. "Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил, - написал оппозиционер. - Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз".
Навальный ранее получил тяжелый ожог глаза в результате нападения, поехать в специализированную зарубежную клинику ему посоветовали российские специалисты.
Нападение на оппозиционера было совершено 27 апреля. Мужчина плеснул ему в лицо зеленкой и убежал. После нападения Навального доставили в больницу, где ему диагностировали химический ожог правого глаза, который потерял 80 % зрения. 2 мая Навальный написал в своем блоге, что рассчитывает на выезд для лечения в одну из клиник Швейцарии или Испании.