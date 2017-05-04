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Путин: реализация программы реновации должна пойти на благо людей, а не во вред

Общество
4 мая, 19:44 дата обновления: 4 мая, 20:02 UTC+3

Президент РФ подчеркнул, что "ничего не должно быть сделано с помощью силы"

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Реализация программы реновации жилья в Москве должна пойти на благо людей, а не во вред, ничего не должно быть сделано с помощью силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заключительном слове по итогам совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения основных социально-экономических показателей.

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По его словам, нужно, чтобы хорошие идеи в рамках реновации "были воплощены на благо людей, а не во вред". "Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы (Сергеем Собяниным) об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан", - сказал Путин.

"Еще раз хочу повторить, ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона. Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав. Но, конечно, идея (реновации жилья) хорошая и перспективная, и об этом нужно будет подумать", - подчеркнул Путин.

Комментируя предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова распространить на другие регионы опыт Москвы по расселению "хрущевок", глава государства заметил: "Да, мы вообще-то должны еще посмотреть, этого опыта еще нет, это только идеи пока, хотя идеи хорошие, разумеется".

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В то же время, добавил глава государства, все же "первостепенная задача - избавиться от аварийного жилья". "Кстати говоря, мы наблюдаем, и об этом тоже было сказано, даже рост аварийного жилья. В этой связи хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, на то, что вовремя ремонтами надо заниматься: и текущими, и капитальными, - тогда не будет расти аварийное жилье", - указал Путин.

Он признал, что эти расходы отвлекают определенные ресурсы, предположив, что в случае нехватки средств можно, "может быть, сразу все не сделать". "Но все-таки это такая серьезная вещь, и прошу вас иметь это в виду. Нужно просто в текущей работе уделять внимание фундаментальным вещам, от которых зависит качество жизни наших граждан", - резюмировал глава государства.

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