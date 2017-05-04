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Отговаривавшую детей ходить на митинги завуча могут привлечь к ответственности

Общество
4 мая, 20:00 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Ранее в соцсетях появилась диктофонная запись, на которой завуч якобы пригрозила школьникам изъятием из семей за участие в акциях оппозиции

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ВЛАДИМИР, 4 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Завуча владимирской школы №15 Татьяну Агееву, которая отговаривала учеников ходить на митинги оппозиции, могут привлечь к ответственности, если подтвердится, что она превысила свои полномочия, сообщил журналистам глава администрации Владимира Андрей Шохин.

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Как сообщалось ранее, в митинге оппозиции, проведенном во Владимире 26 марта, по данным полиции приняли участие около 200 горожан. Через месяц Агеева во время урока провела с учащимися разъяснительные беседы, после того, как стало известно, что один из подростков принял участие в акции и посетил штаб политика Алексея Навального. В процессе разговора педагог якобы пригрозила ребенку изъятием из семьи, после чего дети опубликовали аудиозапись урока.

"Педагог опытный, проработавший 25 лет в школе, давно знает свою работу. Не буду забегать вперед, но, если будут выявлены нарушения, педагог понесет ответственность за это дело. Комиссия должна разобраться, а уже потом будем принимать решения", - сказал Шохин.

Как сообщили в городской администрации, сейчас члены комиссии разбираются в ситуации, беседуют со школьниками и учителями, изучают ситуацию в семье мальчика, посещавшего акции оппозиции.

"Я думаю, что никаких угроз никогда не должно было быть. <…> Права ребенка должны быть защищены", - добавил глава администрации Владимира.

Позиция омбудсмена

"В первую очередь несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка и за воспитание - законные представители, родители. Уже только потом включаются другие субъекты воспитания и образования - школа, детский сад, общественные организации и детские объединения", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Он добавил, что в той форме, в которой замдиректора школы "решила заняться воспитанием", "это вообще недопустимо". "Я сам из детского дома. Ребенку за то, что он пошел (на митинг - прим. ТАСС), да еще и с бабушкой, угрожать лишением родительских прав - это невежественная постановка вопроса", - добавил Прохорычев.

Оценка ситуации

История, о том, что Агеева якобы во время урока проводила с детьми разъяснительные беседы, угрожая школьникам изъятием из семьи, вызвала в регионе широкий общественный резонанс. Один из депутатов горсовета Владимира предложил поощрить педагога, параллельно в интернете начался сбор подписей за увольнение завуча. Вице-губернатор региона Михаил Колков ранее сообщил журналистам, что учителя не получали никаких установок свыше о проведении подобных бесед, а завуч завела разговор в профилактических целях.

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