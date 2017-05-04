Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Численность "Бессмертного полка" на Северном Кавказе может превысить 600 тыс. человек

Общество
4 мая, 20:25 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 4, мая. /ТАСС

Главы регионов традиционно проходят в колоннах "Бессмертного полка" вместе с жителями республик

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Численность участников акции "Бессмертный полк" в республиках Северного Кавказа может превысить 600 тыс. человек в 2017 году. Такие прогнозы дают региональные власти.

Корреспонденты ТАСС узнали, как Северный Кавказ готовится к участию во всероссийской акции.

Растущий полк

Власти Дагестана ожидают, что количество участников удвоится. "В этом году в акции по всему Дагестану примет участие более полумиллиона человек, что на 200 тыс. участников больше чем годом ранее", - сообщил ТАСС начальник отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания министерства по делам молодежи региона Тагир Даязиев.

Предположительно, количество участников акции удвоится и в столице Чечни: шествие колонны "Бессмертного полка" из более 10 тыс. участников возглавит праздничный парад. "В шествии будут принимать участие все города и районы республики. Во всех муниципалитетах у нас действуют штабы, в которых работают более 200 волонтеров. Они помогают сбором информации, подготовкой транспарантов, составляют списки, ведут информационную работу. Будет также обеспечена доставка участников акции на парад в Грозном", - сообщил ТАСС начальник отдела по взаимодействию с публичными объединениями Министерства по делам молодежи Чечни Ислам Бельтиев.

В Карачаево-Черкессии шествие проходит не только в городах и районных центрах, а также в маленьких аулах и селах республики. "Интерес граждан к памятному шествию ежегодно растет. Самые многочисленные колонны пройдут по улицам и площадям Черкесска, Усть-Джегуты и Карачаевска", - сообщила координатор общественного движения "Бессмертный полк" в КЧР Елена Бердниченко.

В столице Северо-Кавказского федерального округа Пятигорске (Ставропольский край) портреты фронтовиков-победителей по улицам города пронесут уже в четвертый раз. Впервые в 2014 году участниками акции стали около 1,5 тыс. человек, в 2017 году ожидается уже более 6 тыс. участников, сообщили в администрации города. Планируется, что в Ставрополе в шествии примут участие около 30 тыс. человек, в столице Кабардино-Балкарии Нальчике - около 35 тыс. человек, в Ингушетии - около 7 тыс. человек.

В единой колонне

Вместе с жителями республик в колоннах "Бессмертного полка" традиционно проходят и главы регионов. В Чечне в 2016 году шествие возглавлял Рамзан Кадыров, в Нальчике колонну возглавил глава республики Юрий Коков - он нес портрет своего деда Нахо Кокова, который с 1941 года воевал рядовым в составе частей Советской Армии, а в августе 1943 года погиб под Брянском.

В Дагестане в 2016 году участниками акции стали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководители правительства, парламента, министерств республики, многие известные спортсмены. Они несли портреты своих родственников и простых дагестанцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Традиция участия в шествии сохранится и в 2017 году - ожидается, что в рядах "Бессмертного полка" в Черкеске пройдет глава республики Рашид Темрезов, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР. В акции он впервые участвовал в прошлом году со своей семьей и нес фотографию деда Солтанхамида Темрезова. В Ингушетии 9 мая с портретом своего дяди, участника Великой Отечественной войны Ахмеда Исиевича Евкурова, во главе шествия пройдет и глава региона Юнус-Бек Евкуров, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Ингушетии Мадина Галаева.

Память о предках

В колоннах "Бессмертного полка" в разных городах проходят люди, которых объединяет общая память и общий подвиг. "Мой прадед Захар Помазов воевал в составе 4-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии. Он погиб 16 февраля 1942 года в битве под Москвой. Подвиг наших воинов не будет предан забвению, пока проводятся такие памятные акции и в них участвуют дети", - рассказывает 39-летний житель Черкесска Денис Струговцов.

Его восьмилетний сын Ярослав вместе с отцом будет участвовать в шествии уже второй раз. "Он понесет фотографию своего прадеда по материнской линии Виктора Лаикова. Штандарты мы делали не на заказ, а изготавливали сами. Готовясь к акции, ребенок еще раз окунулся в историю своей семьи, и он понимает, что в каждой семье нашей большой страны есть свои герои, сложившие головы во имя Отечества", - считает Струговцов.

Вспоминая о героях, погибших в Великой Отечественной войне, жители Кавказа помнят и о тех, кто погиб совсем недавно. Так, в Дагестане в 2016 году в шествии "Бессмертного полка" в Махачкале впервые участвовала колонна из сотрудников республиканского МВД, которые несли фотографии 120 своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей в разные годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Вторая мировая война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Сурков: не плачь по мне, Украина
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
7
Guardian: Путин снова завладел инициативой в сирийском конфликте
Темы дня
Загрузка...
Реклама