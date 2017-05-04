Численность "Бессмертного полка" на Северном Кавказе может превысить 600 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Численность участников акции "Бессмертный полк" в республиках Северного Кавказа может превысить 600 тыс. человек в 2017 году. Такие прогнозы дают региональные власти.

Корреспонденты ТАСС узнали, как Северный Кавказ готовится к участию во всероссийской акции.

Растущий полк

Власти Дагестана ожидают, что количество участников удвоится. "В этом году в акции по всему Дагестану примет участие более полумиллиона человек, что на 200 тыс. участников больше чем годом ранее", - сообщил ТАСС начальник отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания министерства по делам молодежи региона Тагир Даязиев.

Предположительно, количество участников акции удвоится и в столице Чечни: шествие колонны "Бессмертного полка" из более 10 тыс. участников возглавит праздничный парад. "В шествии будут принимать участие все города и районы республики. Во всех муниципалитетах у нас действуют штабы, в которых работают более 200 волонтеров. Они помогают сбором информации, подготовкой транспарантов, составляют списки, ведут информационную работу. Будет также обеспечена доставка участников акции на парад в Грозном", - сообщил ТАСС начальник отдела по взаимодействию с публичными объединениями Министерства по делам молодежи Чечни Ислам Бельтиев.

В Карачаево-Черкессии шествие проходит не только в городах и районных центрах, а также в маленьких аулах и селах республики. "Интерес граждан к памятному шествию ежегодно растет. Самые многочисленные колонны пройдут по улицам и площадям Черкесска, Усть-Джегуты и Карачаевска", - сообщила координатор общественного движения "Бессмертный полк" в КЧР Елена Бердниченко.

В столице Северо-Кавказского федерального округа Пятигорске (Ставропольский край) портреты фронтовиков-победителей по улицам города пронесут уже в четвертый раз. Впервые в 2014 году участниками акции стали около 1,5 тыс. человек, в 2017 году ожидается уже более 6 тыс. участников, сообщили в администрации города. Планируется, что в Ставрополе в шествии примут участие около 30 тыс. человек, в столице Кабардино-Балкарии Нальчике - около 35 тыс. человек, в Ингушетии - около 7 тыс. человек.

В единой колонне

Вместе с жителями республик в колоннах "Бессмертного полка" традиционно проходят и главы регионов. В Чечне в 2016 году шествие возглавлял Рамзан Кадыров, в Нальчике колонну возглавил глава республики Юрий Коков - он нес портрет своего деда Нахо Кокова, который с 1941 года воевал рядовым в составе частей Советской Армии, а в августе 1943 года погиб под Брянском.

В Дагестане в 2016 году участниками акции стали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководители правительства, парламента, министерств республики, многие известные спортсмены. Они несли портреты своих родственников и простых дагестанцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Традиция участия в шествии сохранится и в 2017 году - ожидается, что в рядах "Бессмертного полка" в Черкеске пройдет глава республики Рашид Темрезов, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР. В акции он впервые участвовал в прошлом году со своей семьей и нес фотографию деда Солтанхамида Темрезова. В Ингушетии 9 мая с портретом своего дяди, участника Великой Отечественной войны Ахмеда Исиевича Евкурова, во главе шествия пройдет и глава региона Юнус-Бек Евкуров, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Ингушетии Мадина Галаева.

Память о предках

В колоннах "Бессмертного полка" в разных городах проходят люди, которых объединяет общая память и общий подвиг. "Мой прадед Захар Помазов воевал в составе 4-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии. Он погиб 16 февраля 1942 года в битве под Москвой. Подвиг наших воинов не будет предан забвению, пока проводятся такие памятные акции и в них участвуют дети", - рассказывает 39-летний житель Черкесска Денис Струговцов.

Его восьмилетний сын Ярослав вместе с отцом будет участвовать в шествии уже второй раз. "Он понесет фотографию своего прадеда по материнской линии Виктора Лаикова. Штандарты мы делали не на заказ, а изготавливали сами. Готовясь к акции, ребенок еще раз окунулся в историю своей семьи, и он понимает, что в каждой семье нашей большой страны есть свои герои, сложившие головы во имя Отечества", - считает Струговцов.

Вспоминая о героях, погибших в Великой Отечественной войне, жители Кавказа помнят и о тех, кто погиб совсем недавно. Так, в Дагестане в 2016 году в шествии "Бессмертного полка" в Махачкале впервые участвовала колонна из сотрудников республиканского МВД, которые несли фотографии 120 своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей в разные годы.