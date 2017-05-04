Роскомнадзор начнет вести реестр аудиовизуальных сервисов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор будет формировать и вести реестр аудиовизуальных сервисов РФ, следует из сообщения на сайте ведомства.

Соответствующий федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно закону, Роскомнадзор "осуществляет формирование и ведение реестра аудиовизуальных сервисов, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки и запрашивает ее у владельца аудиовизуального сервиса".

Такими сервисами не являются ресурсы, зарегистрированные в качестве сетевых изданий, поисковые системы, а также ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно интернет-пользователями.

Отмечается также, что в случае обнаружения на аудиовизуальном сервисе информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ, ведомство потребует от него устранить нарушения, а в случае повторного нарушения - обратится в суд с заявлением об ограничении доступа к сервису. Неисполнение владельцем такого сервиса требований Роскомнадзора влечет наложение штрафа в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей для юридических лиц.

Федеральный закон от 01.05.2017 № 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступает в силу с 1 июля 2017 года.