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Роскомнадзор начнет вести реестр аудиовизуальных сервисов

Общество
4 мая, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Под действие закона не подпадают ресурсы, зарегистрированные в качестве сетевых изданий, поисковые системы и ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются в основном пользователями

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор будет формировать и вести реестр аудиовизуальных сервисов РФ, следует из сообщения на сайте ведомства.

Соответствующий федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно закону, Роскомнадзор "осуществляет формирование и ведение реестра аудиовизуальных сервисов, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки и запрашивает ее у владельца аудиовизуального сервиса".

Такими сервисами не являются ресурсы, зарегистрированные в качестве сетевых изданий, поисковые системы, а также ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно интернет-пользователями.

Отмечается также, что в случае обнаружения на аудиовизуальном сервисе информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ, ведомство потребует от него устранить нарушения, а в случае повторного нарушения - обратится в суд с заявлением об ограничении доступа к сервису. Неисполнение владельцем такого сервиса требований Роскомнадзора влечет наложение штрафа в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей для юридических лиц.

Федеральный закон от 01.05.2017 № 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступает в силу с 1 июля 2017 года.

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