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В ЕСПЧ обжалован отказ в преподавании на русском языке в эстонской гимназии

Общество
4 мая, 21:47 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 4, мая. /ТАСС

В конце прошлого года государственный суд Эстонии отклонил кассационную жалобу НКО с просьбой предоставить право на обучение на русском языке в двух школах Таллина в предусмотренном законом объеме

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ТАЛЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Жалоба эстонских правозащитников в связи с отказом в преподавании на русском языке в Русской гимназии Хааберсти в Таллине направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков.

"Жалоба основывается на нарушении ст. 2 Первого протокола Конвенции (о защите прав человека и основных свобод), которой предусмотрено право на образование", - заявил он местному информагентству BNS.

В конце прошлого года государственный суд Эстонии отклонил кассационную жалобу НКО с просьбой предоставить право на обучение на русском языке в двух школах Таллина в предусмотренном законом объеме. В связи с этим было принято решение обратиться в ЕСПЧ. Заявителем жалобы стала член совета "Русской школы Эстонии" Юлия Мазалова, ребенок которой учится в указанной гимназии.

По словам Русакова, в вопросе сохранения русских школ в Эстонии необходимо поставить точку. "Решения ЕСПЧ, в отличие от бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций, являются обязательными для исполнения, и мы надеемся найти понимание на европейском уровне", - сказал он.

В 2015 году попечительские советы двух школ Таллина приняли решение выбрать в качестве языка обучения русский, эту инициативу поддержало городское собрание Таллина. Однако правительство гимназиям в этом праве отказало.

Согласно принятому ранее закону, с 2011/2012 учебного года в Эстонии должен был произойти полный перевод школ на преподавание на эстонском языке не менее 60% предметов. При этом закон разрешает делать исключения для отдельных школ по просьбе местных самоуправлений и при поддержке правительства.

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