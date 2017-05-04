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На Кубе в преддверии Дня Победы прозвучали "Катюша", "Журавли" и другие песни о войне

Общество
4 мая, 23:36 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Праздничные мероприятия были организованы представительством Россотрудничества на Кубе при поддержке российского посольства

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ГАВАНА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Знаменитые песни о Великой Отечественной войне прозвучали  в главной библиотеке Кубы - гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти.

Студенты Гаванского университета, изучающие русский язык, с большим воодушевлением спели в актовом зале "Журавлей" и "Катюшу" - на русском и испанском языках, а также рассказали стихотворения "Жди меня" Константина Симонова и "До свидания, мальчики" Булата Окуджавы.

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© Пресс-служба ВолГУ

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Представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский рассказал собравшимся об огромном вкладе советского народа в победу над фашизмом. "Почти каждая советская семья потеряла в ту войну кого-то из близких. Подвиг тех, кто сражался за победу, никогда не будет забыт", - подчеркнул представитель Россотрудничества. Присутствовавшие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

По завершении программы был показан художественный фильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Кинолента демонстрировалась на русском языке с испанскими субтитрами.

В фойе библиотеки открылась фотовыставка "Этапы Великой Победы". На ней представлены около 30 снимков, в том числе такие знаменитые, как "Комбат" и "Знамя Победы над Рейхстагом", а также коллекция плакатов военного времени и книги о войне из фондов Пушкинского зала библиотеки.

Праздничные мероприятия были организованы представительством Россотрудничества на Кубе при поддержке российского посольства.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Куба - единственная страна Латинской Америки, которая отмечает его на государственном уровне.

На острове Свободы в этом году проходит целая череда мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Так, 2 мая в расположенном недалеко от Гаваны Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи открылась фотовыставка под названием "Дорогами Победы", посвященная освободительной миссии Красной Армии в Европе в 1944-1945 годах. В посольстве РФ в Гаване состоялся концерт, посвященный Дню Победы, на который были приглашены проживающие на Кубе молодые российские соотечественники. Гостям были вручены георгиевские ленточки, после чего их поздравили учащиеся средней школы при посольстве России, исполнившие песни военных лет.

В сам же День Победы, 9 мая, состоится возложение венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.

"Кубинцы совершенно четко осознают ту великую роль, которую сыграл Советский Союз в победе над фашизмом. Они знают о тех огромных жертвах, которые понес советский народ, и у них нет сомнений в том, кто внес самый большой вклад в великую Победу", - отметил в беседе с корр. ТАСС Владимир Ярошевский.

Мероприятия по случаю Дня Победы всегда широко освещается кубинскими средствами массовой информации. Кроме того, национальное телевидение каждый год показывает художественные и документальные фильмы о войне.

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