Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На сайте МО РФ размещены архивные документы о преступлениях фашистов в Херсонской области

Общество
5 мая, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В директиве верховного командования сухопутных войск Вермахта упоминается о запрете фотографирования казней и обязательном проведении их без свидетелей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Уникальные документы о преступлениях фашистов на территории Херсонской области СССР в годы Великой Отечественной войны впервые размещены на официальном сайте Минобороны РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"На официальном сайте Минобороны России впервые размещены уникальные рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР", - говорится сообщении.

Из опубликованных документов следует, что там были "замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей". Кроме того, рассекреченная директива верховного командования сухопутных войск Вермахта от 15 июня 1944 года свидетельствует о попытках скрыть совершенные преступления, в ней упоминается о категорическом запрете фотографирования казней и обязательном проведении их без свидетелей.

"Особую актуальность эти документы приобретают сейчас в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру", - отметили в Миноброны, добавив, что данные архивные документы зафиксировали историческую правду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
4
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
5
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Трамп посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Рим во время первой поездки за рубеж
Темы дня
Загрузка...
Реклама