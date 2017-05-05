На сайте МО РФ размещены архивные документы о преступлениях фашистов в Херсонской области

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Уникальные документы о преступлениях фашистов на территории Херсонской области СССР в годы Великой Отечественной войны впервые размещены на официальном сайте Минобороны РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"На официальном сайте Минобороны России впервые размещены уникальные рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР", - говорится сообщении.

Из опубликованных документов следует, что там были "замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей". Кроме того, рассекреченная директива верховного командования сухопутных войск Вермахта от 15 июня 1944 года свидетельствует о попытках скрыть совершенные преступления, в ней упоминается о категорическом запрете фотографирования казней и обязательном проведении их без свидетелей.

"Особую актуальность эти документы приобретают сейчас в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру", - отметили в Миноброны, добавив, что данные архивные документы зафиксировали историческую правду.