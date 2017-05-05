Иностранные оркестры выступят в Москве в честь Дня Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Выступления оркестров из зарубежных стран начинаются в пятницу в парках и на площадях Москвы в преддверии Дня Победы, а 9 мая коллективы из Новой Зеландии, Великобритании, Италии, Сербии, США, Германии и Чехии пройдут в одной колонне с "Бессмертным полком", сообщили ТАСС организаторы акции.

Первым прибыл в Москву городской оркестр волынок Крайстчерча (Новая Зеландия), основанный в 1952 году. Коллектив гордится самым опытным тамбурмажором Новой Зеландии. Музыканты продемонстрируют свое мастерство в парках "Фили", ЦПКиО им. Горького, "Сокольники", в Парке Победы, в "Саду Эрмитаж", Измайловском парке и на других площадках.

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Оркестр волынок из шотландского города Керколди можно будет услышать на ВДНХ, в "Сокольниках", Тропарево-Никулине, в Парке Победы, "Саду Эрмитаж", на Триумфальной площади, в Измайловском парке, Северном Тушине и усадьбе "Царицыно". Оркестр завоевал славу по всей Шотландии, постоянно выступая на фестивалях и парадах, а в прошлом году достойно участвовал в мировом чемпионате оркестров волынок в Глазго.

Их соседи по туманному Альбиону из Симфонического медного оркестра Уэльса выступят на тех же площадках. Музыканты впервые посетят Россию.

Флагоносцы из Сансеполькро - старейшая в своем роде в Италии группа исполнителей, которая существует как ассоциация уже более 60 лет. Они познакомят широкую московскую публику с искусством "потрясания" флагами, изначально связанном с управлением войсками на поле битвы, поскольку отдельные воинские отряды действовали под геральдическими символами своих военачальников, сеньоров или городских коммун.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы в российских и зарубежных городах, самое масштабное шествие ожидается в Москве. В 2016 году число участников шествия в Москве превысило 500 тыс. человек. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.