Вечный огонь с воинских мемориалов зажгут на Пискаревском кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Вечный огонь с воинских мемориалов из 19 городов России, имеющих статус городов-героев и городов воинской славы, будет зажжен в пятницу на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Участники ежегодной акции "Честь и достоинство", организованной Союзом суворовцев, нахимовцев и кадет, доставят частицы вечного огня из городов Северо-Западного федерального округа и Крыма, впервые к акции присоединился Владивосток.

"Эта акция проводится с 2010 года, в ней участвуют представители молодого поколения и ветераны, ее главный момент - минута молчания, которая пройдет на Пискаревском кладбище после церемонии передачи вечных огней, - рассказали ТАСС в Союзе. - География участников - от Мурманска до Севастополя и Феодосии".

В ходе торжественной церемонии на Пискаревском мемориале символический огонь, привезенный из памятных мест, сольется с памятным огнем Пискаревского мемориального кладбища. Пройдет шествие с выносом знамен и возложением венков и цветов к монументу "Мать-Родина". Участники акции - школьники, суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы и курсанты - исполнят на мемориале литературно-музыкальную композицию в память о жертвах ленинградской блокады.

Акция "Честь и достоинство", по словам ее организаторов, символизирует общий вклад советского народа в Победу в Великой Отечественной войне и подчеркивает роль Ленинграда - города-героя, города-фронта, выстоявшего в дни блокады, в Победе во Второй мировой войне в целом.

Памятник ленинградской скорби

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Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине города, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-42 гг., когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.

Мемориальный комплекс был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. Вдоль 300-метровой главной аллеи мемориала, ведущей от Вечного огня к статуе "Мать-Родина", расположены огромные братские могилы с памятными плитами, на которых указан год захоронения. Фигура Матери-Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт и ничто не забыто".

Крымская плита

В каждую из памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда, к подножию этой статуи петербуржцы возлагают цветы и венки. На Аллее Памяти Пискаревского кладбища установлено более 90 тематических плит, посвященных воевавшим за Ленинград уроженцам бывших советских республик, областей России, зарубежных государств, а также представителям различных родов войск, работникам организаций и предприятий, работавших в блокадном городе. В сентябре 2016 года на Аллее Памяти была открыта плита, посвященная жителям Крыма, погибшим в битве за Ленинград.

С 1961 года Пискаревское кладбище правительственным постановлением включено в число обязательных для посещения достопримечательностей города, но и без этого горожане приходят к мемориалу почтить память ленинградцев. Большинство жителей северной столицы впервые приходят на Пискаревку совсем маленькими и затем всю жизнь следуют этой традиции.