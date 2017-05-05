Ковчег с мощами преподобномученицы княгини Елизаветы Федоровны прибывает в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Православные верующие Санкт-Петербурга смогут поклониться мощам святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, старшей сестры последней российской императрицы Александры. Ковчег с десницей святой доставят 5 мая в северную столицу из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка и установят в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

"Принесение святыни приурочено к столетию трагических событий в России 1917 года, - рассказали ТАСС в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. - Ковчег будет пребывать в Санкт-Петербурге с 5 по 11 мая, с 5 по 9 мая он будет находиться в Троицком соборе Александро-Невской лавры, с 9 по 11 мая - в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых". Принесение ковчега в пределы Санкт-Петербургской епархии осуществляется по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

В Александро-Невской лавре, основанной Петром Великим, пройдет церемония торжественной встречи ковчега - перед мощами будет совершен молебен с участием сводного молодежного хора Санкт-Петербургской епархии, после чего откроется доступ для всех, желающих поклониться святыне. В богослужениях во время пребывания ковчега будет участвовать мужской молодежный хор Восточно-Американской епархии РПЦЗ.

Принцесса-мученица

Елизавета Федоровна Романова (1864-1918), урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, была супругой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II. Она приехала в Россию в 1884 году и жила в стране до самой своей трагической гибели в июле 1918 года. В русском обществе она была известна своей благотворительной деятельностью, которой особенно активно занялась после гибели своего мужа в результате террористического акта в 1905 году. Великая княгиня основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, в годы Первой мировой войны помогала формировать санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и походные церкви. Елизавета Федоровна была также почетным членом и председателем Императорского православного палестинского общества с 1905 по 1917 год. В 1918 году великая княгиня, бывшая тогда настоятельницей Марфо-Мариинского монастыря, была арестована и сослана на Урал, где 18 июля вместе с другими представителями императорской семьи была сброшена в шахту в Алапаевске, их тела были извлечены после взятия города белыми; согласно ее желанию, высказанному при жизни, Елизавета Федоровна была похоронена в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании (современная территория Израиля - ТАСС). В 1992 году великая княгиня была прославлена Русской Православной Церковью в лике преподобномученицы.

Царственные страстотерпцы

В лике православных святых прославлена и сестра Елизаветы Федоровны - императрица Александра, которая была канонизирована Русской Православной церковью вместе со всей семьей в 2000 году как царственные страстотерпцы. Ранее, в 1981 году, семья последнего императора была причислена к лику мучеников РПЦЗ. Останки Николая II, его семьи и слуг были захоронены в 1998 году в Екатерининском приделе Петропавловского собора - официальной усыпальницы российских императоров. Непогребенными остаются пока лишь цесаревич Алексей и его сестра Мария, предполагаемые останки которых были найдены в 2007 году под Екатеринбургом. Осенью 2015 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в правительство с просьбой провести сравнительные генетические исследования останков Николая II и его отца - императора Александра III. По мнению Русской православной церкви, положительные результаты такой экспертизы будут являться бесспорным доказательством подлинности останков последних Романовых; эксгумации были проведены. В случае положительного результата новых экспертиз останки Алексея и Марии будут захоронены в Екатерининском приделе в могиле родителей.