Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

С 7 по 9 мая в московском метро будут усилены меры безопасности

Общество
5 мая, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Заммэра Москвы Максим Ликсутов призвал москвичей и жителей города не ездить в праздничные дни с большими сумками и быть готовыми к досмотру

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Меры безопасности усилят в московском метро в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Меры безопасности в Московском метрополитене будут усилены в дни празднования 72-й годовщины Победы с 7 по 9 мая. Просим москвичей и жителей города не ездить в эти дни с большими сумками без крайней необходимости и быть готовыми к досмотру", - сказал он.

Заммэра отметил, что в первомайские праздники количество досмотров в метро увеличилось почти на 60%. Всего проверки на досмотровом оборудовании прошли 500 тысяч человек. "Проверку пассажиров ежедневно осуществляют около тысячи инспекторов. Каждый из них в среднем приглашает к досмотру до 200 пассажиров и просвечивает с помощью специального оборудования более 100 единиц багажа", - пояснил Ликсутов.

В апреле сотрудники Службы безопасности метро досмотрели более 5,3 млн пассажиров. Ежедневно с помощью специального технического оборудования инспекторы проверяли более 175 тыс. человек и 100 тыс. единиц багажа. Ежегодно в метро досматривается более 50 млн пассажиров и 22 млн единиц багажа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
4
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
5
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Трамп посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Рим во время первой поездки за рубеж
Темы дня
Загрузка...
Реклама