С 7 по 9 мая в московском метро будут усилены меры безопасности

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Меры безопасности усилят в московском метро в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Меры безопасности в Московском метрополитене будут усилены в дни празднования 72-й годовщины Победы с 7 по 9 мая. Просим москвичей и жителей города не ездить в эти дни с большими сумками без крайней необходимости и быть готовыми к досмотру", - сказал он.
Заммэра отметил, что в первомайские праздники количество досмотров в метро увеличилось почти на 60%. Всего проверки на досмотровом оборудовании прошли 500 тысяч человек. "Проверку пассажиров ежедневно осуществляют около тысячи инспекторов. Каждый из них в среднем приглашает к досмотру до 200 пассажиров и просвечивает с помощью специального оборудования более 100 единиц багажа", - пояснил Ликсутов.
В апреле сотрудники Службы безопасности метро досмотрели более 5,3 млн пассажиров. Ежедневно с помощью специального технического оборудования инспекторы проверяли более 175 тыс. человек и 100 тыс. единиц багажа. Ежегодно в метро досматривается более 50 млн пассажиров и 22 млн единиц багажа.