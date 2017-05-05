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"Известия": Роспотребнадзор предлагает штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Общество
5 мая, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Как пишет газета, сумма штрафа может быть увеличена, если отказ в обслуживании будет совершен при присутствии третьих лиц

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил ввести административную ответственность в виде штрафа за создание препятствий при обслуживании инвалидов, детей и пенсионеров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на предложение ведомства в докладе Государственного совета.

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Взыскание должно быть установлено "за воспрепятствование в приобретении товаров, работ, услуг представителями социально уязвимых слоев населения", уточняется в документе, который имеется в распоряжении издания.

Кроме того, сумма штрафа может быть увеличена, если отказ в обслуживании будет совершен при присутствии третьих лиц, предлагает Роспотребнадзор.

Представители ведомства подтвердили изданию инициативу, добавив, что предложение на данный момент носит концептуальный характер.

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