До сентября на Камчатке новое жилье получат почти 500 жителей аварийных домов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новое жилье до сентября 2017 года на Камчатке должны получить почти 500 жителей аварийных домов. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"До 1 сентября в рамках краевой государственной программы мы должны расселить еще порядка 12 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают около 500 человек. Речь идет в основном о районах Камчатки", - приводит в пятницу слова Илюхина пресс-служба правительства региона.

Строительство новых домов сейчас ведется в Усть-Камчатском, Елизовском районах, в Петропавловске-Камчатском. Большинство из них уже почти готовы к сдаче в эксплуатацию.

На Камчатке за период действия программы с 2014 года расселено порядка 22 тыс. кв. м аварийного жилфонда. В новое жилье переехали более тысячи человек. Кроме того, средства на расселение регулярно выделяет Фонд содействия реформированию ЖКХ. С 2014 года из средств Фонда региону выделено почти 785 млн рублей.

"Только в прошлом году мы направили на расселение порядка 1 млрд рублей, из них 293 млн - это средства Фонда. Для дотационного региона - это большое подспорье. Но программа рассчитана до конца этого года. Президент поручил правительству страны разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья и запустить его с 2019 года. До этого времени работа Фонда будет продлена. Этого решения ждали в регионах", - добавил губернатор.

Вопросы расселения граждан из аварийного жилья были обсуждены 4 мая в Москве на заседании Госсовета при президенте России.