ВЦИОМ: 96% россиян одобряют акцию "Бессмертный полк"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Практически все жители России (96%) положительно относятся к акции "Бессмертный полк", которая проводится в российских и зарубежных городах в ознаменование Дня Победы. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Акция вызывает положительные оценки у 96% россиян, причем доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет", - сообщают во ВЦИОМ. Негативно к акции относятся всего 2% россиян, еще 2% затруднились с ответом.

Четверть участников опроса (24%) участвовала в акции. Более активно к "Бессмертному полку" присоединяются в малых городах и селах (30% и 26% соответственно), тогда как в городах с населением более 500 тыс. жителей и миллионниках о подобном опыте сообщили только 15% и 19% жителей соответственно.

О планах принять участие в акции в будущем году сообщили 40% опрошенных. Чаще об этом говорят те, кому за 35 лет (41-43%). Потенциальных участников "Бессмертного полка" в возрасте 25-34 лет насчитывается до 36%.

Как отмечает руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова, эта акция становится главным элементом Дня Победы. "Мы наблюдаем публичный переход от обезличенной памяти ("имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен") к памяти личностно-значимой, персональной, - отмечает она. - Общая память вписывает личность в общество, делает отдельного человека частью народа". Также, по ее словам, "равенство перед памятью" формирует солидарность, укрепляет идентичность и гордость за страну".

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 апреля - 2 мая 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка - 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.