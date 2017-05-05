Новые монастыри появятся в четырех епархиях

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Новые монастыри откроются в Челябинской, Читинской, Бузулукской и Якутской епархиях Русской православной церкви (РПЦ), соответствующее решение было принято на заседании Священного синода. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.
"В связи с прошением митрополита Челябинского и Миасского Никодима открыть Богоявленский мужской монастырь города Челябинска; в связи с прошением митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия открыть Успенский мужской монастырь города Читы; в связи с прошением архиепископа Якутского и Ленского Романа открыть Старо-Покровский женский монастырь города Покровска Хангаласского района Республики Саха (Якутия); в связи с прошением епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия открыть Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь города Бузулука Оренбургской области", - говорится в сообщении.
В ходе заседания были также назначены наместники и игумены новых монастырей. В Челябинске игуменом назначен Афанасий (Фархудинов), в Чите игуменом стал иеромонах Софроний (Валов), в Якутии - Олимпиада (Шуртина), а в Оренбургской области наместником нового монастыря стал игумен Виталий (Климов).
Кроме того, Священный синод принял решение переименовать тюменский Ильинский женский монастырь в Богородице-Рождественский, а также освободил от должности игумена воронежского Воскресенского Белогорского монастыря Симона (Камнева).