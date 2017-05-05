Власти Нью-Йорка заподозрили директора колледжа в пропаганде коммунизма

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Департамент образования города Нью-Йорк ведет разбирательство в отношении директора колледжа Парк-Слоп в районе Бруклин Джилл Блумберг, обвиненной в принадлежности к коммунистической организации и агитации в учебное время. Основанием для расследования послужили жалобы ряда преподавателей. Как сообщила в четверг газета The New York Times (NYT), дело, напоминающее времена маккартизма, вызвало широкий резонанс и дошло до разбирательства в суде.

Критикует власти

"Когда я узнала об этом, то подумала, что меня разыгрывают. И Офис специальных расследований (при Департаменте образования) занимается этим? Я имею в виду, какой век сейчас на дворе", - задала риторический вопрос 53-летняя Блумберг, назначенная директором колледжа в 2004 году. В беседе с сотрудниками газеты она не отрицала, что давно и упорно критикует городской департамент за сегрегацию и неравноправную по отношению к темнокожим ученикам систему образования. Преподаватель помогает организовывать пикеты и демонстрации протеста.

Обвиняют в профнепригодности?

28 апреля Блумберг подала иск в суд с целью добиться приостановки расследования. Директор колледжа обвиняет Департамент образования Нью-Йорка в ущемлении ее гражданских прав и свобод на основании закона от 1964 года и первой поправки к Конституции США.

Департамент "был обязан начать разбирательство, когда до его сведения были доведены обвинения в плохом исполнении должностных обязанностей", заявил изданию официальный представитель ведомства Ник Паолуччи. "Учитывая факты и свидетельства, мы считаем, что исковая жалоба не заслуживает внимания", - добавил он, утверждая, что претензии к Блумберг затрагивают исключительно ее профессиональную пригодность.

Однако письмо, направленное адвокатам директора из Департамента, свидетельствует, что это далеко не так. Блумберг и еще два учителя обвиняются в принадлежности к Прогрессивной лейбористской партии, исповедующей коммунистическую идеологию, а также в вербовке и привлечении учеников к участию в деятельности этой организации. Сама преподаватель отрицает такие подозрения и усматривает в действиях властей стремление отомстить ей за критику.

Одной из причин конфликта является решение Департамента образования открыть в здании Парк-Слоп среднюю школу преимущественно для подростков из белых и благополучных семей. Ради этого городские власти быстро нашли дополнительные средства на ремонт помещений, которых Блумберг добивалась в течение нескольких лет. "Они буквально сидели на пачках денег или могли изыскать их быстро ради белых учеников. Это было уж слишком. Моим ученикам фактически в лицо заявили, что они недостаточно хороши", - подчеркнула директор колледжа.

В минувший понедельник она явилась в федеральный окружной суд района Манхэттен и изложила аргументы в пользу своего требования хотя бы временно прекратить расследование. По мнению директора, беспочвенные обвинения в ее адрес создают атмосферу страха и раскола, что затрудняет образовательный процесс в колледже. Эту точку зрения поддержали десятки ее учеников, пришедших на заседание суда. В среду судья Пол Гардеф отклонил исковую жалобу Блумберг, заявив, что она не смогла доказать факт ущемления ее гражданских прав.

Напоминает об эпохе маккартизма

Правозащитники, однако, считают, что действия властей напоминают печальную эпоху маккартизма и "охоты на ведьм". "Сама терминология должна вызывать тревогу", - заявила исполнительный директор отделения американского Союза гражданских свобод в Нью-Йорке Донна Либерман, по мнению которой, власти играют с огнем, когда пытаются подыскать точное определение выражению "политическая деятельность".

Маккартизм - американское политическое течение, направленное против левых и либеральных деятелей и организаций в США, "охота на ведьм". Свое название течение получило от фамилии сенатора Джозефа Маккарти, который в 1950-1954-х годах возглавлял кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы.