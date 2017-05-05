Власти Нью-Йорка заподозрили директора колледжа в пропаганде коммунизма

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Департамент образования города Нью-Йорк ведет разбирательство в отношении директора колледжа Парк-Слоп в районе Бруклин Джилл Блумберг, обвиненной в принадлежности к коммунистической организации и агитации в учебное время. Основанием для расследования послужили жалобы ряда преподавателей. Как сообщила в четверг газета The New York Times (NYT), дело, напоминающее времена маккартизма, вызвало широкий резонанс и дошло до разбирательства в суде.
"Когда я узнала об этом, то подумала, что меня разыгрывают. И Офис специальных расследований (при Департаменте образования) занимается этим? Я имею в виду, какой век сейчас на дворе", - задала риторический вопрос 53-летняя Блумберг, назначенная директором колледжа в 2004 году. В беседе с сотрудниками газеты она не отрицала, что давно и упорно критикует городской департамент за сегрегацию и неравноправную по отношению к темнокожим ученикам систему образования. Преподаватель помогает организовывать пикеты и демонстрации протеста.
28 апреля Блумберг подала иск в суд с целью добиться приостановки расследования. Директор колледжа обвиняет Департамент образования Нью-Йорка в ущемлении ее гражданских прав и свобод на основании закона от 1964 года и первой поправки к Конституции США.
Департамент "был обязан начать разбирательство, когда до его сведения были доведены обвинения в плохом исполнении должностных обязанностей", заявил изданию официальный представитель ведомства Ник Паолуччи. "Учитывая факты и свидетельства, мы считаем, что исковая жалоба не заслуживает внимания", - добавил он, утверждая, что претензии к Блумберг затрагивают исключительно ее профессиональную пригодность.
Однако письмо, направленное адвокатам директора из Департамента, свидетельствует, что это далеко не так. Блумберг и еще два учителя обвиняются в принадлежности к Прогрессивной лейбористской партии, исповедующей коммунистическую идеологию, а также в вербовке и привлечении учеников к участию в деятельности этой организации. Сама преподаватель отрицает такие подозрения и усматривает в действиях властей стремление отомстить ей за критику.
Одной из причин конфликта является решение Департамента образования открыть в здании Парк-Слоп среднюю школу преимущественно для подростков из белых и благополучных семей. Ради этого городские власти быстро нашли дополнительные средства на ремонт помещений, которых Блумберг добивалась в течение нескольких лет. "Они буквально сидели на пачках денег или могли изыскать их быстро ради белых учеников. Это было уж слишком. Моим ученикам фактически в лицо заявили, что они недостаточно хороши", - подчеркнула директор колледжа.
В минувший понедельник она явилась в федеральный окружной суд района Манхэттен и изложила аргументы в пользу своего требования хотя бы временно прекратить расследование. По мнению директора, беспочвенные обвинения в ее адрес создают атмосферу страха и раскола, что затрудняет образовательный процесс в колледже. Эту точку зрения поддержали десятки ее учеников, пришедших на заседание суда. В среду судья Пол Гардеф отклонил исковую жалобу Блумберг, заявив, что она не смогла доказать факт ущемления ее гражданских прав.
Правозащитники, однако, считают, что действия властей напоминают печальную эпоху маккартизма и "охоты на ведьм". "Сама терминология должна вызывать тревогу", - заявила исполнительный директор отделения американского Союза гражданских свобод в Нью-Йорке Донна Либерман, по мнению которой, власти играют с огнем, когда пытаются подыскать точное определение выражению "политическая деятельность".
Маккартизм - американское политическое течение, направленное против левых и либеральных деятелей и организаций в США, "охота на ведьм". Свое название течение получило от фамилии сенатора Джозефа Маккарти, который в 1950-1954-х годах возглавлял кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы.