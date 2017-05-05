Рособрнадзор частично лишил госаккредитации Самарский НИУ имени академика Королева

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор частично лишил госаккредитации Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам проведенной проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия, Рособрнадзором лишен государственной аккредитации Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева по направлению "Экономика и управление" (магистратура)", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 28 апреля по 4 мая 2017 года было прекращено действие лицензии Современной гуманитарной академии, приостановлено действие лицензии Национального института недвижимости и инвестиций, запрещен прием в Институт права и экономики.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.