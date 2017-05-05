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Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times

Общество
5 мая, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Предупреждение вынесено "за публикацию материала, содержащего признаки оправдания терроризма"

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Главный редактор издания журнала "The New Times" Евгения Альбац

Главный редактор издания журнала "The New Times" Евгения Альбац

© Анатолий Струнин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор вынес предупреждение изданию The New Times за публикацию материала с признаками оправдания терроризма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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"Роскомнадзор вынес письменные предупреждения редакциям и учредителю журнала The New Times и сетевого издания "newtimes.ru" за публикацию материала, содержащего признаки оправдания терроризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждения вынесены на основании статьи 16 закона "О средствах массовой информации" и статьи 8 закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Главный редактор The New Times Евгения Альбац на своей странице в Facebook написала, что издание намерено оспаривать это в суде.

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