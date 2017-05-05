Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор вынес предупреждение изданию The New Times за публикацию материала с признаками оправдания терроризма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Роскомнадзор вынес письменные предупреждения редакциям и учредителю журнала The New Times и сетевого издания "newtimes.ru" за публикацию материала, содержащего признаки оправдания терроризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждения вынесены на основании статьи 16 закона "О средствах массовой информации" и статьи 8 закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Главный редактор The New Times Евгения Альбац на своей странице в Facebook написала, что издание намерено оспаривать это в суде.