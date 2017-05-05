Студенты Гаванского университета исполнили советские песни о войне

ГАВАНА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы над фашизмом, состоялись в четверг в главной библиотеке Кубы - гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти.

В актовом зале прозвучали знаменитые песни о войне в исполнении студентов Гаванского университета, изучающих русский язык. Они исполнили "Журавлей" и "Катюшу" - на русском и испанском языках, а также прочитали стихотворения "Жди меня" Константина Симонова и "До свидания, мальчики" Булата Окуджавы.

Представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский рассказал собравшимся об огромном вкладе советского народа в победу над фашизмом. "Почти каждая советская семья потеряла в ту войну кого-то из близких. Подвиг тех, кто сражался за победу, никогда не будет забыт", - подчеркнул представитель Россотрудничества. Присутствовавшие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В завершение программы был показан художественный фильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" (1973). Кинолента демонстрировалась на русском языке с испанскими субтитрами.

В фойе библиотеки открылась фотовыставка "Этапы Великой Победы". На ней представлены около 30 снимков, в том числе такие знаменитые, как "Комбат" и "Знамя Победы над Рейхстагом", а также коллекция плакатов военного времени и книги о войне из фондов Пушкинского зала библиотеки.

Праздничные мероприятия были организованы представительством Россотрудничества на Кубе при поддержке российского посольства.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы - большой праздник. Куба - единственная страна Латинской Америки, которая отмечает его на государственном уровне.

На острове Свободы в этом году проходит целая череда мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Так, 2 мая в расположенном недалеко от Гаваны Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи открылась фотовыставка под названием "Дорогами Победы", посвященная освободительной миссии Красной Армии в Европе в 1944-1945 годах. В посольстве РФ в Гаване состоялся концерт, посвященный Дню Победы, на который были приглашены проживающие на Кубе молодые российские соотечественники. Гостям были вручены георгиевские ленточки, после чего их поздравили учащиеся средней школы при посольстве России, исполнившие песни военных лет.

6 мая в Гаване пройдет посвященный Дню Победы "Марафон дружбы". Старт и финиш забега будут располагаться у здания российского посольства, длина дистанции составит 3,7 км. Принять участие в марафоне сможет любой желающий.

Непосредственно в День Победы, 9 мая, состоится возложение венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.

"Кубинцы совершенно четко осознают ту великую роль, которую сыграл Советский Союз в победе над фашизмом. Они знают о тех огромных жертвах, которые понес советский народ, и у них нет сомнений в том, кто внес самый большой вклад в великую Победу", - отметил в беседе с корр. ТАСС Владимир Ярошевский.

Мероприятия по случаю Дня Победы всегда широко освещаются кубинскими средствами массовой информации. Кроме того, национальное телевидение каждый год показывает художественные и документальные фильмы о войне.