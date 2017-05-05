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Останки 20 погибших советских воинов обнаружены под Берлином

Общество
5 мая, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В настоящее время ведутся работы по эксгумации и установлению имен погибших солдат

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Останки 20 советских воинов, погибших в последние дни Великой Отечественной войны, обнаружены под Берлином. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, в настоящее время ведется работа по установлению их имен.

"В ходе поисковых работ в 2 км восточнее Зееловских высот обнаружены останки 20 советских военнослужащих, погибших, по предварительным данным, в апреле 1945 года в ходе Берлинской операции в последние дни Великой Отечественной войны. В настоящее время ведутся работы по эксгумации, 8 мая они будут завершены", - сообщили в министерстве.

Военное представительство запланировало проведение торжественно-траурного мероприятия на месте обнаружения этого захоронения.

"Представительство Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Германии ведет работу по установлению имен погибших защитников Отечества", - добавили в Минобороны.

Зееловские высоты считались неприступным бастионом гитлеровцев, хорошо укрепленные холмы были подготовлены для глубокой и прочной обороны, чему способствовали и географические условия: в районе Зеелова находится множество озер, рек и каналов, труднопроходимых для танков и другой боевой техники. В результате бурного разлива рек и ручьев в апреле 1945 года вода затопила низины, превратив их в топи. Со скатов Зееловских высот противник, создавший здесь мощные опорные пункты, просматривал и простреливал весь плацдарм.

С раннего утра 16 апреля 1945 года после массированной артподготовки здесь развернулось ожесточенное сражение между войсками под командованием маршала Георгия Жукова и 9-й армией германских войск. К исходу дня 19 апреля Зееловские высоты были взяты, но очень дорогой ценой. Под Зееловым погибли, по разным оценкам, 33 тыс. советских солдат и офицеров, 5 тыс. польских воинов и около 12 тыс. немцев.

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