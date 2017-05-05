Общественники просят включить в школьную программу роман Гроссмана "Жизнь и судьба"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Общественная организация "Русский академический фонд" направила министру образования РФ Ольге Васильевой письмо с предложением включить в школьную программу по литературе фрагменты "Черной книги" под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга и фрагменты романа Гроссмана "Жизнь и судьба". По мнению общественников, это поможет предупредить проявления антисемитизма и экстремизма среди подростков.
В письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС, отмечается, что изучение этих литературных произведений целесообразно "в целях противодействия проявлениям экстремизма и антисемитизма, воспитания неприятия подрастающим поколением ситуаций, унижающих достоинство другого человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии".
"Даже фрагментарное изучение данных произведений будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, трепетному отношению в молодежной среде к памяти о Великой Отечественной войне, воспрепятствует попыткам искажения истории России", - говорится в обращении.
"Черная книга" - это сборник документов и свидетельств о преступлениях против евреев на территории СССР и Польши в годы Холокоста и об участии евреев в антифашистском сопротивлении. "Жизнь и судьба" Гроссмана рассказывает о событиях Великой Отечественной войны на примере жизни одной семьи.