Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общественники просят включить в школьную программу роман Гроссмана "Жизнь и судьба"

Общество
5 мая, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Также общественная организация "Русский академический фонд" просит включить в программу фрагменты "Черной книги" под редакцией Гроссмана и Эренбурга

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Общественная организация "Русский академический фонд" направила министру образования РФ Ольге Васильевой письмо с предложением включить в школьную программу по литературе фрагменты "Черной книги" под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга и фрагменты романа Гроссмана "Жизнь и судьба". По мнению общественников, это поможет предупредить проявления антисемитизма и экстремизма среди подростков.

В письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС, отмечается, что изучение этих литературных произведений целесообразно "в целях противодействия проявлениям экстремизма и антисемитизма, воспитания неприятия подрастающим поколением ситуаций, унижающих достоинство другого человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии".

"Даже фрагментарное изучение данных произведений будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, трепетному отношению в молодежной среде к памяти о Великой Отечественной войне, воспрепятствует попыткам искажения истории России", - говорится в обращении.

"Черная книга" - это сборник документов и свидетельств о преступлениях против евреев на территории СССР и Польши в годы Холокоста и об участии евреев в антифашистском сопротивлении. "Жизнь и судьба" Гроссмана рассказывает о событиях Великой Отечественной войны на примере жизни одной семьи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
2
Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 3 тыс. кв. метров
3
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
4
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
5
СК объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
Отговаривавшую детей ходить на митинги завуча могут привлечь к ответственности
Темы дня
Загрузка...
Реклама