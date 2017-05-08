Могила Неизвестного Солдата: история мемориала у Кремлевской стены

В понедельник исполняется ровно полвека с того момента, как был открыт главный военный мемориал страны — Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Об истории этого памятника, а также о том, как за ним следят сейчас, — в материале ТАСС.

История возникновения

Осенью 1966 года ЦК КПСС предложил создать у стен Кремля мемориал — Могилу Неизвестного Солдата — в память о героях, павших в боях Великой отечественной войны. Поводом для такой идеи стало 25-летие разгрома немецких войск под Москвой.

Останки неизвестного бойца 2 декабря эксгумировали из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Именно здесь в конце 1941 года удалось остановить наступление пехотных и танковых соединений вермахта.

3 декабря 1966 года прах в гробу, покрытом георгиевской лентой, доставили в столицу. Процессия, состоявшая из почетного караула и группы ветеранов войны, проделала путь от Ленинградского шоссе до Манежной площади.

Затем состоялся траурный митинг. На нем с речью выступил маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, который командовал 16-й армией в боях за Крюково. После митинга гроб перенесли в Александровский сад, где под залп артиллерийского салюта опустили в могилу.

Спустя почти полгода, 8 мая 1967 года, на месте захоронения официально открылся сам мемориал — Могила Неизвестного солдата. Памятник проектировали архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский.

Надпись на мемориале придумывал писатель Сергей Смирнов, а также поэты Константин Симонов, Сергей Михалков и Сергей Наровчатов. По воспоминаниями Сергея Смирнова, в итоге выбрали вариант, предложенный Сергеем Михалковым: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

Перед надгробной плитой, в квадратном углублении, расположилась бронзовая пятиконечная звезда. Вечный огонь в ней торжественно зажег генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Этот огонь доставили в Москву из Ленинграда — с Марсова поля, где располагается мемориал жертвам Февральской и Октябрьской революций.

А в декабре 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата появился постоянный пост почетного караула. У мемориала стали дежурить военнослужащие Президентского полка, которые раньше несли службу у Мавзолея Ленина.

Реконструкция

В декабре 2009 года мемориал закрыли на реконструкцию. На время профилактических работ Вечный огонь с воинскими почестями перенесли в Парк Победы. Специально для этого на Поклонной горе установили копию звезды мемориала.

Горелка копии была усилена и доработана — с учетом сильного ветра из-за открытого пространства. Уже спустя два месяца Вечный огонь вернулся на Могилу Неизвестного солдата.

Церемония возвращения состоялась 23 февраля 2010 года. Два бронетранспортера с временными горелками привезли огонь в Александровский сад. Пламя на Могиле Неизвестного Солдата зажег президент РФ Дмитрий Медведев.

Сам же мемориал воинской славы открылся позднее — 8 мая 2010 года. Его новым элементом стала стела высотой около 1 метра и длиной около 10 метров с названиями городов воинской славы (в настоящее время — 40 городов).

Профилактика

С самого первого дня обслуживанием Вечного огня занимаются специалисты "Мосгаза". Они проверяют систему горелки в Александровском саду каждый месяц. Все работы проводятся после 22:00, когда территорию закрывают для горожан и туристов.

Профилактика на мемориале — это тоже торжественный процесс, так как для того, чтобы отключить Вечный огонь, необходимо зажечь его частицу на временной горелке. По своей конструкции она устроена так же, как постоянная. Однако газ сюда поступает от переносных баллонов. Благодаря им система может находиться в автономном режиме до 10 часов.

После подготовки Вечный огонь отключают и к работе приступает бригада слесарей. Они демонтируют запальники, осматривают и очищают их от нагара. На всю работу уходит 40 минут.

Затем звезду и огонь возвращают на место. После того, как устройство собрано, пламя несколько раз зажигают и гасят, чтобы убедится, что система работает нормально. И лишь после этого отключают временную горелку.