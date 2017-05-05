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Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 года

Общество
5 мая, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Из новой модели исключены задания с кратким ответом

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Новую модель ЕГЭ по литературе планируется ввести с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России, решивших принять в ней участие. В мае апробация будет завершена и специалисты ФИПИ подведут ее итоги. При положительных результатах предполагается, что перспективная модель ЕГЭ по литературе будет введена в 2018 году", - отметили в Рособрнадзоре.

Изменения, внесенные в модель ЕГЭ по литературе, призваны улучшить ее содержательные и структурные параметры. Из нее исключены задания с кратким ответом, таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также увеличено число заданий по выбору ученика, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы критерии оценивания развернутых ответов и инструкции.

Решение о создании перспективной модели ЕГЭ по литературе было принято в 2015 году, напомнили в Рособрнадзоре. В 2016 году такая модель была разработана, в апреле-мае того же года апробирована в 13 субъектах РФ. Ее в целом поддержали 94% учителей, участвовавших в тестировании, заключили в пресс-службе.

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