В центре Москвы открыто движение для общественного транспорта после крупного пожара

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Частично снято ограничение для движения транспорта после пожара в выселенном здании на Лубянском проезде в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"В настоящее время в Лубянском проезде снято ограничение движения только для общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники УГИБДД просят водителей выбирать альтернативные маршруты движения.
Пожар произошел 5 мая утром в выселенном здании в центре Москвы, площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений ранг пожара был понижен до первого. К тушению возгорания были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.