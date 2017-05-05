В центре Москвы открыто движение для общественного транспорта после крупного пожара

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Частично снято ограничение для движения транспорта после пожара в выселенном здании на Лубянском проезде в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В настоящее время в Лубянском проезде снято ограничение движения только для общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники УГИБДД просят водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

Пожар произошел 5 мая утром в выселенном здании в центре Москвы, площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений ранг пожара был понижен до первого. К тушению возгорания были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.