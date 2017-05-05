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Путин поручил Минздраву доложить о состоянии дел в здравоохранении ЕАО

Общество
5 мая, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Ранее, выступая на медиафоруме в Санкт-Петербурге, президент заявил, что намерен обратить внимание главы Минздрава и властей ЕАО на сообщения о проблемах в системе здравоохранения региона

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ доложить о состоянии дел в здравоохранении Еврейской автономной области (ЕАО). Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

"Минздраву России подготовить совместно с правительством Еврейской автономной области и с привлечением Общероссийского общественного движения "Народный фронт "за Россию" и представить доклад о состоянии системы здравоохранения в Еврейской автономной области, реализованных мерах по ее оптимизации, в том числе по обеспечению доступности медицинской помощи для населения автономной области, а также принять соответствующие управленческие решения, включая разработку и утверждение комплекса мер по развитию системы здравоохранения в данном регионе", - говорится в перечне поручений.

На медиафоруме, который прошел в Санкт-Петербурге 3 апреля, президент заявил, что намерен обратить внимание главы Минздрава и властей Еврейской автономной области на сообщения о проблемах в системе здравоохранения региона. "Очень жаль, если в Еврейской автономной области происходят такие процессы, хотя в целом по стране, несмотря на наличие большого количества проблем в медицине, все-таки мы наблюдаем определенное движение вперед, - сказал тогда Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания ежегодного медиафорума ОНФ. - Я обращу внимание министра, властей Еврейской области. Обязательно на этот счет поговорим отдельно".

При этом Путин особо подчеркнул, насколько сильно изменилась ситуация в здравоохранении в целом по России. "Если бы этого не было, у нас не было бы такой рождаемости, у нас не было бы минимальной материнской и детской смертности, этого невозможно было бы добиться", - подчеркнул глава государства. Президент также заметил, что оптимизировать работу медучреждений нужно, "но нельзя это делать таким образом, чтобы люди были лишены доступа к медицинской помощи".

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