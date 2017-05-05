В Москве почтили память участников Первой мировой войны

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Акция памяти состоялась в московском Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны. В ней приняли участие представители правительства Москвы и Калининградской области, жители московского района "Сокол", активисты Монархической партии и движения "Сорок сороков". Они прошли крестным ходом и заложили в часовне Преображения Господня, расположенной на территории комплекса, капсулу с землей, привезенной с мест сражений Первой мировой в Калининградской области.

"Мы сейчас находимся в святом месте, где по инициативе супруги генерал-губернатора московского Сергея Александровича великой княгини Елизаветы было устроено кладбище для воинов, которые лечились здесь, в Москве (в годы Первой мировой войны - прим. ТАСС), в госпиталях, и медицина оказалась бессильна. Около 18 тыс. офицеров и солдат похоронены здесь, где мы прошли пасхальным крестным ходом", - сказал, обращаясь к собравшимся, протоиерей Димитрий Смирнов.

Он напомнил, что в годы советской власти кладбище и православный храм были уничтожены. Священник призвал возрождать память о "великой и страшной" Первой мировой войне. "Задача наша, можно сказать, национальная, в том, чтобы возродить память и о тех страдальцах, которые отдали свою жизнь и умерли от ран, и тех, которые остались на поле брани, и всех тех, кто страдал от того, что такое пренебрежение оказано их могилам", - сказал священник. Он отметил также, что "правда торжествует", и на месте уничтоженного кладбища создан мемориал.

Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны создан на месте Московского городского братского кладбища, открытого 15 февраля 1915 года и просуществовавшего до 1925 года. Комплекс включает в себя несколько памятных знаков в честь российских воинов и часовню.