Путин поручил кабмину усилить ответственность за нарушение правил обращения с мусором

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить ответственность за нарушение правил обращения с твердыми бытовыми отходами. Соответствующее поручение было дано по итогам пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", прошедшего в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Представить предложения по усилению ответственности за нарушение установленных законодательством Российской Федерации правил обращения с твердыми бытовыми отходами. Срок - 15 июля 2017 года", - говорится в документе.

Кроме того, кабинету министров совместно со специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым поручено обеспечить проведение мониторинга разработки и утверждения территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления. При необходимости Иванов может готовить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в данной области в части, касающейся разработки и утверждения межрегиональных схем в области обращения с отходами в границах особо охраняемых природных территорий.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2017 г. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов.