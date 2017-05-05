Монумент памяти единой борьбы народов России и Монголии против фашизма открыт в Москве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Открытие монумента "По дорогам войны", посвященного увековечению памяти единой борьбы народов России и Монголии против фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, прошло в Парке Победы в Москве.

"Этот памятник олицетворяет помощь монгольского народа, которую он оказывал во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они формировали танковую колонну, помогали различными продуктами. Но самое большое, что запомнилось нашим людям, - это монгольские лошади, которые дошли до Берлина. В начале войны они были основным средством передвижения", - сказал после церемонии открытия председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он выразил уверенность, что у этого памятника всегда будут лежать живые цветы.

"Мы снова говорим "спасибо" монгольскому братскому народу, который помог победить в Великой Отечественной войне", - отметил председатель Мосгордумы.

В прошлом году комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника "По дорогам войны" в Парке Победы между аллеей Защитников Москвы и аллеей Молодоженов. Монумент представляет собой двух монгольских лошадей, которые везут фронтовое орудие.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов напомнил, что монумент "По дорогам войны" является даром монгольского народа по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Работы по созданию памятника велись около двух лет, закладной камень на месте его будущего монумента был установлен 3 ноября 2016 года в ознаменование 95-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и РФ. "Мы чтим страницы нашей боевой памяти и ценим дружественный жест со стороны монгольских коллег, который является символом обмена историческими и культурными ценностями наших народов", - отметил Емельянов.

В церемонии также приняли участие представители Министерства иностранных дел РФ, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Монголии Сергей Миронов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа, представители правительства Монголии, общественности столицы и монгольские учащиеся российских вузов.