"Молодая гвардия" проверит доступность российских вузов для абитуриентов-инвалидов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) проверят в российских регионах доступность помещений вузов и колледжей для передвижения людей с ограниченными возможностями и составят интерактивную карту доступности учебных заведений. Об этом сообщила ТАСС член Координационного совета МГЕР Анна Лапенко.

"Карта включит в себя ссузы (средне-специальные учебные заведения - прим. ТАСС) и вузы, а также отобразит наличие в них пандусов, туалетов и кнопок вызова дежурного для маломобильных студентов, тактильной плитки, лифтов и специальных указателей", - сказала Лапенко.

По ее словам, карта поможет абитуриентам с ограниченными возможностями при выборе подходящего учебного заведения. "Ожидается, что интерактивная карта появится к выпускным экзаменам уже в этом году", - заключила Лапенко.