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Программа реновации не затронет ни одного здания эпохи конструктивизма

Общество
5 мая, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В программу не вошли почти 300 уникальных жилых домов, представляющих историко-культурную ценность

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 300 уникальных домов, представляющих историко-культурную ценность, по результатам работы Мосгорнаследия и независимых экспертов не вошли в список для голосования о включении в программу реновации жилого фонда столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru со ссылкой на руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

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© Антон Новодережкин/ТАСС

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Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве

"Безусловно в Москве есть жилые дома, которые представляют историко-культурную ценность. Это здания, построенные в стиле конструктивизма, в частности, дома рабочих поселков 20-30-х годов прошлого века. В результате совместной работы с специалистами в предварительный список домов проекта программы реновации не вошли кварталы жилой застройки, безусловно представляющие интерес и историко-культурную ценность. Это почти 300 уникальных жилых домов", - сказал Емельянов.

Он пояснил, что совместная работа шла с экспертами - представителями научного совета, который работает при департаменте культурного наследия.

"Также для экспертной оценки мы пригласили Константина Михайлова - члена Совета при президенте РФ по культуре и искусству и одного из основателей общественного движения "Архнадзор", - отметил Емельянов.

В результате в список для голосования не вошли дома в 40 рабочих поселках, несмотря на то, что они не являются выявленными объектами или объектами культурного наследия, что могло бы защитить их от расселения и сноса.

"Это, прежде всего, Дангауэровка (Дангауэрская слобода - жилой массив на территории района Лефортово, построенный как "соцгородок" в 1928-1932 годах - ред.), Буденовский, Усачевский поселки в центре города, а также Хавско- Шаболовский поселок на юге Москвы. Кроме того, в результате нашей работы в предварительный список не вошли дома СДС на Саратовской улице. Это интереснейшие объекты архитектуры первых послевоенных лет", - подчеркнул глава Мосгорнаследия.

Он напомнил, что для программы реновации исключено внесение в списки сноса объектов культурного наследия, выявленных объектов, зданий с историко-культурной ценностью.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

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Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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