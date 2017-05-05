Горожане приняли за пожар учения на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей приняли за пожар учения на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове в Северной столице, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по строительству города.

Ранее во "ВКонтакте" появились фотографии задымленного стадиона.

"На стадионе проходили учения различных экстренных служб. Их проводил футбольный клуб "Зенит", - сказал собеседник агентства.

Ранее 12 апреля на стадионе уже проходили масштабные учения пожарно-спасательных и аварийных служб города и силовых ведомств.

Стадион в западной части Крестовского острова с раздвижной крышей и выкатным полем был заложен в 2007 году. Общестроительные работы были сданы 29 декабря.

В воскресенье, 7 мая, на стадионе пройдет второй официальный матч, на котором встретятся петербургский "Зенит" и грозненский "Терек".