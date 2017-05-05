Спецпроекты ТАСС ко Дню Победы: воспоминания ветеранов и рассказ о новой технике на параде

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС запускает три специальных проекта к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парад 9 мая

Первый из них посвящен предстоящему военному параду на Красной площади в Москве - ТАСС рассказывает о тактико-технических характеристиках сухопутной техники и боевой авиации, а также знакомит с новинками, которые еще не стоят на вооружении Российской армии.

СПЕЦПРОЕКТ Парад Победы — 2017 О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

В частности, в воздушной части парада впервые задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ, за их штурвалами будут пилоты авиагруппы "Русские витязи". Впервые будет представлена и новейшая арктическая военная техника: зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". В будущем они войдут в боевой состав Воздушно-космических сил и Северного флота России.

Первым этот парад станет для юнармейцев и военнослужащих 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. Численность женского парадного расчета будет увеличена со 106 до 210 человек. На параде будет представлена военная полиция, которая проедет колонной на многоцелевых бронеавтомобилях повышенной проходимости: "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У".

Всего 9 мая в параде примут участие более 10 тыс. человек и 114 единиц вооружения и военной техники. Авиация будет представлена 17 вертолетами и 55 самолетами.

Ветеранов из разных стран объединяет память о войне и Победе

Во втором проекте ТАСС собрал воспоминания оставшихся в живых ветеранов из разных стран - не только из бывшего СССР, но и из других стран - участниц антигитлеровской коалиции.

СПЕЦПРОЕКТ Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

Корреспонденты агентства поговорили с бывшими фронтовиками, партизанами, жителями блокадного Ленинграда.

Большинству героев тассовских материалов уже за 90, но события тех лет запомнились им навсегда. У каждого - своя история, но всех ветеранов объединяет одна мысль: враг не смог одолеть нас, потому что мы стояли плечом к плечу.

"Спасибо за Победу"

В День Победы начнется проект ТАСС и "ВКонтакте" "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России". Стать частью проекта может любой желающий, для этого лишь нужно добавить к своему посту о праздновании Дня Победы соответствующий хештег. Это могут быть фотографии парадов и шествия "Бессмертного полка", поздравление ветеранов и праздничные салюты. На карте России в режиме реального времени будет отображаться количество участников акции, а лучшие посты попадут в фотогалерею проекта.

"9 мая - не только большой праздник, но и один из самых активных дней в социальной сети, - сказал пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников. - Каждый год пользователи "ВКонтакте" выкладывают фотографии и делятся историями своих родственников, отправляют другу подарки с символами праздника и поздравляют друзей. В этот раз читатели ТАСС в реальном времени увидят, как жители России отмечают этот день".