Сторонники расширения программы реновации позвали Собянина на митинг

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Организаторы митинга за скорейшее принятие закона о реновации жилищного фонда столицы и против исключения из списка для голосования нескольких тысяч домов, который пройдет 5 мая в гайд-парке парка "Сокольники", пригласили на мероприятие мэра Москвы Сергея Собянина. Это подтвердил ТАСС один из организаторов акции, член правления Московского фонда развития местного самоуправления Юрий Загребной.

"Мы официально отправили приглашение через СМИ, через соцсети мэра. Это решение и приглашение соорганизаторов митинга. Есть информация, что в мэрии с приглашением ознакомились, но ответа пока нет. Митинг пройдет с 17:00 до 20:00 мск, мы подождем", - сказал Загребной.

Мэрия Москвы отказалась от комментариев по этому вопросу.

Тема митинга обозначена как "Выражение протеста против исключения огромного количества домов из программы реновации. За скорейшее принятие закона о сносе пятиэтажек".

Планируемое число участников до 1 тыс. человек.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могло быть потрачено 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.