Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сторонники расширения программы реновации позвали Собянина на митинг

Общество
5 мая, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Мэрия Москвы пока не ответила на приглашение организаторов митинга

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Организаторы митинга за скорейшее принятие закона о реновации жилищного фонда столицы и против исключения из списка для голосования нескольких тысяч домов, который пройдет 5 мая в гайд-парке парка "Сокольники", пригласили на мероприятие мэра Москвы Сергея Собянина. Это подтвердил ТАСС один из организаторов акции, член правления Московского фонда развития местного самоуправления Юрий Загребной.

"Мы официально отправили приглашение через СМИ, через соцсети мэра. Это решение и приглашение соорганизаторов митинга. Есть информация, что в мэрии с приглашением ознакомились, но ответа пока нет. Митинг пройдет с 17:00 до 20:00 мск, мы подождем", - сказал Загребной.

Мэрия Москвы отказалась от комментариев по этому вопросу.

Тема митинга обозначена как "Выражение протеста против исключения огромного количества домов из программы реновации. За скорейшее принятие закона о сносе пятиэтажек".

Планируемое число участников до 1 тыс. человек.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могло быть потрачено 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Смотрите также

Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
4
Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима
5
ЦТАК: завербованный разведкой США и Южной Кореи гражданин КНДР работал в Хабаровском крае
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама