Турецкий суд отверг протест Wikipedia против решения властей о ее блокировке

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суд Анкары отверг протест администрации интернет-энциклопедии Wikipedia против решения турецких властей о блокировке ее сайта на территории страны. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Доступ к Wikipedia был заблокирован в турецком сегменте интернета 29 апреля на основании решения местного регулятора. В информации, касающейся ограничения доступа, отмечается, что "была применена административная мера после проведения технического и юридического анализа ресурса".
По данным газеты Hurriyet, блокировка Wikipedia связана с некоторыми материалами о Турции, в которых якобы говорится о том, что республика потворствует террористам, и материалами, которые власти считают протеррористическими. Анкара вела переговоры с Wikipedia по вопросу изъятия таких статей, но руководство энциклопедии не пошло на уступки, в связи с чем и был введен запрет на доступ к ресурсу.
Отмечается, что в случае удаления данных материалов доступ к Wikipedia снова будет открыт.