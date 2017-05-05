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Турецкий суд отверг протест Wikipedia против решения властей о ее блокировке

Общество
5 мая, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Доступ к интернет-энциклопедии был заблокирован 29 апреля

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Материал из 1 страницы
© EPA/BORIS ROESSLER

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суд Анкары отверг протест администрации интернет-энциклопедии Wikipedia против решения турецких властей о блокировке ее сайта на территории страны. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Доступ к Wikipedia был заблокирован в турецком сегменте интернета 29 апреля на основании решения местного регулятора. В информации, касающейся ограничения доступа, отмечается, что "была применена административная мера после проведения технического и юридического анализа ресурса".

По данным газеты Hurriyet, блокировка Wikipedia связана с некоторыми материалами о Турции, в которых якобы говорится о том, что республика потворствует террористам, и материалами, которые власти считают протеррористическими. Анкара вела переговоры с Wikipedia по вопросу изъятия таких статей, но руководство энциклопедии не пошло на уступки, в связи с чем и был введен запрет на доступ к ресурсу.

Отмечается, что в случае удаления данных материалов доступ к Wikipedia снова будет открыт.

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