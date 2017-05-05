ОНФ проконтролирует исполнение поручений президента, данных по итогам медиафорума

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) будут держать на контроле исполнение поручений, данных президентом РФ Владимиром Путиным по итогам медиафорума ОНФ "Правда и справедливость", состоявшегося в Санкт-Петербурге в начале апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

Ранее Путин подписал 18 поручений по итогам пленарного заседания медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Поручения касаются вопросов поддержки средств массовой информации, развития волонтерского движения, усиления ответственности за нарушения при обращении с отходами, обеспечения участия граждан в определении дорожной политики.

"Активисты Народного фронта будут держать на контроле ход исполнения поручений и с этой целью взаимодействовать с экспертами и представителями общественных организаций в отстаивании интересов граждан. Все самые острые проблемы в рамках исполнения президентских поручений будут обсуждаться в том числе на площадках Народного фронта", - приводит пресс-служба слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Тимофеевой.

"Поручения президента по итогам медиафорума касаются наиболее актуальных для СМИ и в целом для всего российского общества вопросов. Сейчас важно проконтролировать, чтобы суть посланий главы государства не была искажена, и реализация поручений в регионах была грамотно организована", - добавила она.