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Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО

Общество
5 мая, 14:33 дата обновления: 5 мая, 14:45 UTC+3

Соответствующее обещание глава государства дал омбудсмену Татьяне Москальковой

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Владимир Путин и Татьяна Москалькова

Владимир Путин и Татьяна Москалькова

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал обещание уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым проблему прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации на Северном Кавказе.

"Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказал президент на встрече с омбудсменом.

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СК РФ не получал обращений о преследовании сексуальных меньшинств в Чечне

"Это само собой разумеется. Надеюсь, коллеги откликнутся и вас поддержат", - подчеркнул Путин.

Москалькова доложила главе государства, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации. "Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы и просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут", - обратилась она к Путину.

По словам правозащитницы, проверка жалоб в области нарушения прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации на Северном Кавказе затрудняется тем, что они не готовы назвать свое имя. "Вместе с тем наш закон о защите свидетелей, потерпевших позволяет использовать мощные рычаги государственной защиты и сохранить конфиденциальность тех, кто обращается, дать им возможность зашифровать их имя, дать другие документы, если они готовы заявить о себе, мы тогда будем готовы их защитить и восстановить в правах", - добавила Москалькова.

История вопроса

Проблему соблюдения прав сексуальных меньшинств подняла в начале апреля "Новая газета". В статье "Убийство чести" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, газета сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

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Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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